"Sosyal Sigorta Müfettişleri Yasaya Aykırı Çalıştırılıyor"

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"Grev yarın da devam edecek"

Kıbrıs Türk Amme Memurlar Sendikası (KTAMS), “6 müfettişin yasadışı bir şekilde görevlendirildiği ve yetersiz çalışma koşulları bulunduğu” gerekçesiyle bu sabah Lefkoşa Sosyal Sigortalar Dairesi’nde tam gün greve gitti. Sendika yazılı açıklamada bulunarak, ilgili bakanlığın olumlu adım atmaması sebebiyle grevin yarın da devam edeceği ifade edildi.

Kıbrıs Türk Amme Memurlar Sendikası (KTAMS), “6 müfettişin yasadışı bir şekilde görevlendirildiği ve yetersiz çalışma koşulları bulunduğu” gerekçesiyle bu sabah Lefkoşa Sosyal Sigortalar Dairesi’nde tam gün greve gitti.

Grev yerinde basın açıklaması yapan KTAMS Genel Sekreteri Güven Bengihan'ın açıklamasının tam metni şöyle:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Sosyal Sigortalar Dairesi’nde var olan eksiklikler ve yasa dışı uygulamalara karşı Sendikamız tarafından defalarca uyarı yapılmasına rağmen hiçbir adım atılmamış, aksine sergilenen duyarsız davranışlar, hem hizmet alan halkımızın hem de çalışanların mağduriyetlerine yol açmıştır.



Uzun bir süreden beridir Sosyal Sigortalar Dairesi binası konusunda yaptığımız uyarıların ve grevlerin dikkate alınmadığını üzülerek görmekteyiz. Sayın Ersan Saner bu konuda sendikamıza ve çalışanlara sözler vermesine rağmen hiçbir olumlu adım atmamakta, aksine popülizm uğruna gerçekleşmeyen projeleri vurgulamaktadır. Bizler, çalışanlar ve hizmet alan vatandaşlar adına , artık icraat görmek istiyoruz.



28 Nisan 2017 tarihinde istihdam edilen 6 sosyal sigorta müfettişi 8 aydan beridir görev yetki ve sorumluluklarının dışında olan vezne memurluğu ve sigorta memurluğu görevlerinde “yasa dışı” olarak çalıştırılmaktadırlar. Çalışanlar, vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve hizmetlerin de yararı bakımından kendi görevleri dışında olan bu görevleri sürdürmektedirler.



Bakanlığın Kasım ayı sonunda, ardından da 2 Ocak, 2018 tarihinde ilgili çalışanları kendi bulunmuş oldukları kadroların görev yetki ve sorumlulukları görevine vereceği sözüne rağmen, yine bir adım atılmamış, her zamanki gibi verilen sözler tutulmamıştır.



Bu noktadan hareketle Sosyal Sigorta Müfettişlerinin asıl kadro görevlerinde çalıştırılması ve bina probleminin bir an önce çözümlenmesi talebiyle bugün Sosyal Sigorta Lefkoşa müfettişlik birimindeki üyelerimizle birlikte grevdeyiz.

Nisan 2016 tarihinde göreve atanan Sn. Ersan Saner’in ilk icraatı mevcut bakanlık binasında çalışmayı reddederek yeni bir binaya taşınmak oldu. Sn. Bakanın kendisinin çalışacağı bina konusunda gösterdiği duyarlılığı maalesef Bakanlığına bağlı diğer daireler için göstermemiştir. Lefkoşa Sosyal Sigortalar Dairesi’nde çalışan Sosyal Sigorta Müfettişleri yasal görevlerine verilinceye ve bina sorunu çözülünceye kadar eylemlerimiz devam edecektir.

