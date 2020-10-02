"Sosyal mesafe, sağlık ve güvenlik kurallarından taviz vermeyeceğiz"

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, eğitimde sosyal mesafe, sağlık ve güvenlik kurallarından taviz vermeyeceklerini kaydetti.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, yaptığı yazılı açıklamada, birilerine avantaj sağlamak için “beş yaşına kadar olan çocuklara Covid-19 bulaşmaz” tespitini yapıp, okul öncesi okullarda kalabalık, dar sınıflarda eğitim yapılabilir kararını yasadışı bir şekilde üreten “Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi”nin Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile birlikte yanlışta ısrar etmeye devam etmekte olduklarını ileri sürdü.

Elcil, bilimi ve Avrupa Birliği uygulamalarını esas alması gereken Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür başkanlığındaki komitenin, karantinasız girişler, gece kulüpleri ve bet ofisleri ile ilgili aldıkları kararlarda da yanlış yaptığını savundu.

Elcil, bilimsel bilgiler ortada dururken, “Beş yaşına kadar çocuklara Covid-19 bulaşmaz” kararı üretip okul öncesi eğitim çocuklarının, velilerin ve öğretmenlerin hayatlarını tehlikeye atanların doğacak sonuçlardan sorumlu olacaklarını iddia etti.

“SENDİKALAR, EĞİTİMDE SÖZ SAHİBİDİR”

Elcil şunları öne sürdü:

“Covid-19 salgınından dolayı okulların sağlık ve güvenlik önlemleri alınarak açılmasını isteyen ve okullara gönderilen Pandemi Kılavuzu’nun hazırlanmasında emeği olan Öğretmenler Sendikası olduğunu bilmesine rağmen, öğretmenin sendikasını karalamaya çalışan Eğitim Bakanı Sn. Nazım Çavuşoğlu’na da Kıbrıs Türk toplumunu yok oluşa sürükleyen bu çarpık düzenin kurucusu olan UBP’nin bakanı olduğunu hatırlatır, KTÖS’ün otorite olmaya çalışmadığını KTÖS’ün otorite olduğunu öğrenmesini tavsiye ederiz.”