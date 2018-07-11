“Sosyal medyadan tecavüz” iddiasına tutuklu yargılama

Sosyal medya üzerinden tanıştığı 20 ile 19 yaşlarındaki üç üniversiteli kıza tecavüz ettiği gerekçesiyle 22 Haziran tarihinden beridir tutuklu bulunan M.A, soruşturmanın tamamlanmasının ardından dün teminat talebiyle Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Hamza Tarman, zanlı M.A’nın “Cinsel tecavüz, zorla alı koyma ve ciddi darp” suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Zanlı ile ilgili soruşturmanın tamamlandığını, zanlının üniversite eğitiminin tamamlandığını kaydeden polis, tutuklu yargılanmasını talep etti. Mahkeme, işlenen suçun vahametine dikkat çekerek, zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 3 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.