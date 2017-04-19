Sosyal Medyada kaliteli içerik üretmenin yolları

Cenk Paşa

Geçen yazımda sosyal medyada başarılı olmak için içeriklerin ne kadar önemli olduğundan bahsetmiştim. Paylaşım yapmanız başarının anahtarı olabilir ancak sizi başarısızlığa da götürebilir. Bu yüzden kaliteli içerik üretmek gereklidir.

NASIL KALİTELİ İÇERİK ÜRETECEĞİM?

Facebook’ta çok fazla paylaşım yapmak yerine kaliteli paylaşım yapmak takipçileri sağlamlaştırdığı bir gerçek. Çok fazla içerik üretmek kısa vadede dikkat çekici olabilir ama uzun vadede takipçiler tarafından itici bulunabilir. Hedef olarak dikkat çekmek ve büyük bir kitleye ulaşarak bunu sürdürülebilir kılmaksa paylaşımlarınız mutlaka kaliteli olmalı. Günümüzde sosyal medya da kişisel kullanımlar çoğunlukta ancak iş amaçlı kullananlar da nerdeyse kişisel kullanım sayısına ulaştı. İş amaçlı kullananlar bunu unutmasın, kaliteli paylaşımlarınız başkaları tarafından beğenilir ve paylaşılırsa sizi takip etmeyen kitleye de ulaşabileceksiniz.