Sosyal Medyada kaliteli içerik üretmenin yolları
Facebook’ta çok fazla paylaşım yapmak yerine kaliteli paylaşım yapmak takipçileri sağlamlaştırdığı bir gerçek
Cenk Paşa
Geçen yazımda sosyal medyada başarılı olmak için içeriklerin ne kadar önemli olduğundan bahsetmiştim. Paylaşım yapmanız başarının anahtarı olabilir ancak sizi başarısızlığa da götürebilir. Bu yüzden kaliteli içerik üretmek gereklidir.
NASIL KALİTELİ İÇERİK ÜRETECEĞİM?
Facebook’ta çok fazla paylaşım yapmak yerine kaliteli paylaşım yapmak takipçileri sağlamlaştırdığı bir gerçek. Çok fazla içerik üretmek kısa vadede dikkat çekici olabilir ama uzun vadede takipçiler tarafından itici bulunabilir. Hedef olarak dikkat çekmek ve büyük bir kitleye ulaşarak bunu sürdürülebilir kılmaksa paylaşımlarınız mutlaka kaliteli olmalı. Günümüzde sosyal medya da kişisel kullanımlar çoğunlukta ancak iş amaçlı kullananlar da nerdeyse kişisel kullanım sayısına ulaştı. İş amaçlı kullananlar bunu unutmasın, kaliteli paylaşımlarınız başkaları tarafından beğenilir ve paylaşılırsa sizi takip etmeyen kitleye de ulaşabileceksiniz.
- Paylaştığınız içerikler sorun çözmeye yönelik olsun. İşinize veya hayatınıza dair karşınıza çıkan sorunları vurgulamanız sizi diğerlerinden ayırmayacaktır. Aradan sıyrılmak için problem çözümlerine yönelik içerik üretiniz. Bu sizin kitleler ile etkileşminizi güçlendirecek ve takipçi sayınızı arttıracaktır. Yaptığınız öneriyi beğenen kullanıcılar içeriği paylaşacak ve hedef kitlenize ulaşmanızı sağlayacaklardır.
- Uzun metinlerden kaçının. Kısa yazılar ve öneriler paylaşabilirsiniz. Sosyal medya akademik makale paylaşmak için uygun bir alan değildir. Twitter’de karakter sayısının 140 olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Twitter kullanıcıları 140 karakter ile istedikleri mesajları verebiliyorlar. Sosyal medya kullanıcıları da uzun yazılardan uzak duruyor ve okumuyor. Bu yüzden takipçilerinize vermek istediğiniz bilgiler net,anlaşılır ve kısa olması onlara daha etkili ulaşmanızı sağlayacaktır.
- Konusuna hakim kişilerin görüşlerini kullanın. Yaptığımız paylaşımlarda belirttiğimiz kişisel görüşümüzü destekleyen konusunda uzman kişilerin makalelerini referans olarak kullanmak önemli bir nokta olacaktır. Uzman bir kişinin görüşü ile desteklenen içerik ayırt edici bir durum yaratacaktır.
- Tarzınız olsun. Konuşmanız, gülmeniz ve giyinmeniz gibi paylaşımlarınızın da kendilerine ait bir tarzı olmalı. Tarzınızın sürekliliği de olmalıdır. İlham alabilirsiniz ama kopyalamaktan kaçının. Bu firmanız için iyi bir izlenim yaratmayacaktır. Özgün ve size ait içerikler herzaman daha etkili olacaktır.
- Rakamlar ikna edicidir. İnsanoğlu rakamlara sözlerden çok daha fazla güvenirler. Sosyal medyada da kaliteli içerik üretirken bu karşımıza çıkıyor. Yapacağınız paylaşımları mutlaka rakamlar ile desteklemeye çalışınız.
- Bir görsel Bin kelimeye bedeldir. Evlerimize gelen internetin hızı arttıkça sosyal medya paylaşımlarında resimler ve videolar daha çok önem kazanıyor. Yapacağınız paylaşımlarda mutlaka görsel içerik kullanmalısınız. Bunu yaparak hem daha çok dikkat çekeceksiniz hem de rakiplerinizin gerisinde kalmayacaksınız.
- Sadece 15 saniyeniz var. Önceleri 45 saniyelerde olan takipçilerinize mesaj verme süreniz sosyal medyanın akıllı telefonlarda daha çok kullanılmaya başlamasından sonra 15 saniyelere geriledi. Bu kısacık sürede takipçilerinize vermek istediğiniz mesajı vermelisiniz. Aksi durumda mesajınız boşa gidecektir.