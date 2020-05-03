“Sosyal medyada herkes bilirkişi”

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Kamiloğlu, sosyal medya üzerindeki bilgi kirliliği, sorular ve söylemlere karşı bir paylaşımda bulunarak, düşüncelerini paylaştı, adeta ‘isyan’ etti.

Kamiloğlu, uzman doktorların eğitimli olduğunu ve titizlikle çalıştıklarını belirterek, söylenildiği gibi ‘hataların’ yapılmadığını ifade etti.

Dr. Kamiloğlu, ‘yersiz eleştiri’ yapan kişileri kınayarak, insanların Kıbrıs’ta bir şeylerin ‘doğru’ yapılması fikrinden rahatsız olduğunu savundu.

Kamiloğlu, mesleklerinden dolayı hızlı testlerin duyarlılık oranlarını bildiklerini hatırlatarak, çok fazla bilgi kirliliği olduğunu ve doktorların ‘işlerini sağlama alarak’ kendilerine test yaptıklarını vurguladı.

Hızlı test yapıldığında pozitif çıkan hastaları klinik ve radyolojik olarak değerlendirdiklerini dile getiren Kamiloğlu, “Uzaktan davulun sesi kulağa hoş gelir” diyerek eleştiride de bulundu.

Hastalıkların testlerden ibaret olmadığını tıp fakültesinde birinci sınıfta öğrendiğini de belirten Kamiloğlu, sosyal medyada sürekli ‘eleştiri’ yapan kişilere adeta isyan etti. İnsanların felaket tellallığı yaptığını düşünen Kamiloğlu, defalarca önlem aldıklarına işaret etti.

“Kıbrıs’ta bu işin düzgün yapılabileceği fikri sizi rahatsız mı ediyor?”

PCR testleri ile ilgili cihaz eksikliği ve doğru sonuç vermeme gibi söylemlere yönelik de konuşan Kamiloğlu, “Hayır efendim! Bu cihazlar 2020 yılında alınan, düzenli kalibre edilen ve bu iş için eğitim almış, deneyimli kişiler tarafından yapılmaktadır. Şüpheli vakaların testleri ise defalarca tekrarlanmaktadır. Yoksa Kıbrıs’ta bu işin düzgün yapılabileceği fikri sizi rahatsız mı ediyor?” dedi. Kamiloğlu, şüphe duyan kişilerin hekimlerle bir gün geçirerek nasıl titiz ve özverili çalıştıklarını görebileceğini de ekledi.

“Yanlış söylemlerle bize olan güveni kırıyorsunuz”

Son günlerde pozitif vaka görülmemesine yönelik de açıklama yapan Dr. Kamiloğlu, salgın olsa hastanelerin ve polikliniklerin dolup taşacağını savundu. Sadece ateş değil, öksürük, nefes darlığı, vücut ağrısı, boğaz ağrısı gibi semptom gösteren kişilere de test yapıldığını ifade etti. “Defalarca söylememize rağmen tarama yapılmıyor diyenlere ise cevabımız yine aynı. Bizler tarama ekibi değiliz. Siz facebookta popüler olacaksınız diye, kime sorduğunuz belli olmayan düşüncelerle bize olan güveni kırıyorsunuz. Neden bilirkişi olarak gelip Bakanlığa bildiklerinizi anlatmıyorsunuz? İşte bunu yapamayınca çok samimi olmuyorsunuz! Yoksa bu pandeminin facebook üzerinden yönetildiğini ya da Bakanlık çalışanlarının işini gücünü bırakıp sizlerin sorularına cevap vermek zorunda olduklarını mı düşünüyorsunuz? Çok komiksiniz!” şeklinde konuştu.

“Siz bilirkişiler inanmasanız da daha bilgiliyiz”

Birinci dalganın bitmesine rağmen işin henüz bitmediğini söyleyen Kamiloğlu, artık daha donanımlı ve tecrübeli olduğumuzu söyledi. Kamiloğlu, “Siz bilirkişiler inanmasanız da daha bilgiliyiz, bizler dünyayla eşzamanlı olarak bu hastalığa olan tedavileri uyguluyoruz. İçiniz rahat olsun. İş yerlerinin, okulların ve uçak seferlerinin kontrollü ve doğru zamanda açılması işimizi kolaylaştıracaktır” dedi.