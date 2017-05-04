Sosyal Medya İtibar ve Kriz Yönetimi

Cenk Paşa

Sosyal medyada itibar ve kriz yönetimi çok önemli bir konudur. Tüm firmaların bu konuda tedbirler alması gerekmektedir. Sosyal medyada karşınıza çıkacak bir kriz birkaç saatte markanızın itibarını düşürebilecek duruma gelebilir. Bu tarz krizlerden kolayca sıyrılmanız için “kriz yönetimi yöntemleri” hakimiyet gereklidir. Krizlere hazır olmak için;

Sosyal medya kriz planı oluşturun.

Digital hesaplarınızda paylaşılan tüm içerikler, zararsız görünseler bile, takipçilerin yorum ve mesajşarı ile size zarar verebilecek bir durum yaratabilir. Bu yüzdenkriz anlarında gelen mesaj ve yorumları yanıltmak için belirli bir çerçeve oluşturmanızı öneririm. İletilerin silinmesi takipçileri susturmak olarak algılanabileceğinden, değerlendime yoluna gidilmesi daha akılcı bir yöntem olacaktır.

Kısa sürede cevaplandırın ve sürekli takipte olun.

Aktif olarak kullandığınız sosyal medya hesaplarınızı anlık takip ederek takipçileriniz ile sürekli temas halinde olarak sosyal medyadaki itibarınızı korumuş olacaksınız. Takipçilerinizin soru ve endişelerini anında cevaplayarak ve bunları herkesin görebileceği gönderilerin altında yaparak takipçilerinizden fazladan güven kazanmanızı sağlayacaktır.

İçten olun

Önceden hazırladığınız kalıp cümleler ile takipçilerinize yanıt vermeyin. Bu sistem artık internet kullanıcıları tarafından kabul görmüyor. Bunun yerine anlık yazışacak bir personel belirlediğiniz çerçeve ve samimiyet içerisinde cevaplar vermeli ve takipçi ile ilişki kurmalıdır.

Planlı gönderi ve cevapları kontrol edin.

Kriz anında mutlaka önceden planladığınız gönderilerinizi kontrol ediniz. Krizin daha çok büyümesine sebep verecek içeriklerin yayınını durdurun veya erteleyin. Kriz öncesinde oluşturmuş olabileceğiniz otomatik cevapları da kontrol ederek krizin akışını olumsuz etkileyecek mesajlardan korunabilirsiniz.

Takipçilerden gelen mesajları değerlendirin.

Krizi geride bıraktıktan sonra mutlaka yaşananları değerledirin. İleride ayni konudan kriz yaşamayacağınızı kimse garanti edemez. Geride kalan krizden ders çıkarmalı ve ardından oluşabilecek benzer krizlere daha etkili müdahale ile zararını sıfırlayabilirsiniz.

Şimdi de online kriz ve itibar yönetiminde başarılı bir örneği inceleyelim ;

BP’nin Meksika Körfezi’nde bulunan sondaj kulesinin yanarak batması, etkisi yıllarca devam edecek doğal tahribatları da beraberinde getirdi ve bu olay gerek geleneksel , gerek sosyal medya da çok büyük yankı buldu. Birçok sosyal medya platformunda protesto grupları/ sayfaları yaratıldı ve bu sayfalar BP’nin sosyal medya hesaplarından çok daha fazla takipçi sayısına sahip oldu. Büyük baskı altında olan BP’nin yaptığı onca yanlışa rağmen, doğru yaptığı bir şey vardı. Süreç boyunca Youtube, Twitter,Facebook gibi platformlarda olan sayfalarını güncel tuttu. Buralardan sürekli gidişat hakkında bilgilendirmeler yaptı. Temizliğin başlaması, çalışanların durumu, körfezin temizliği gibi merak edilen konularda anlık olarak yaptığı bilgilendirmelerle sessiz kalmadı ve en azından sosyal medyada oldukça yapıcı bir tutum sergiledi. Özellikle Youtube kanalını oldukça aktif kullandı. Google ve yahoo gibi arama motorlarında reklam satın alarak son durum hakkında bilgi almak isteyen insanları başka kaynaklara değil de, kendi yarattıkları platformlara yönlendirdi. Böylece kamuoyunda oluşan hakim yargının BP’nin açıklamalarıyla paralellik göstermesi sağlandı.

Gördüğünüz gibi krizler ne kadar büyük olursa olsun, büyük markalar anında kriz yönetim stratejilerini belirleyip, hemen aksiyon alıyorlar. Dolayısıyla da kriz büyümeden yada büyüdükten sonra bile olsa bir şekilde önleniyor.

Haberler

YouTube Kids

Son gelen haberlere göre de YouTube, YouTube Kids için Samsung, LG ve Sony marka akıllı telefonlarla uyumlu bir uygulama hazırladığını duyurdu. Son olarak da şu anda 8 milyondan fazla haftalık kullanıcısı bulunan YouTube Kids'in hala ülkemizde indirilemediğini de hatırlatalım.

Instagram 1 milyar kullanıcıya koşuyor!

Facebook tarafından yapılan açıklamayla Instagram'ın bugün itibariyle aylık 700 milyon aktif kullanıcı barajını aşmayı başardığı belirtildi. Yeni eklenen Hikayeler ve internet üzerinden üye olabilme özellikleri sayesinde geçtiğimiz Aralık ayından bu yana 100 milyonluk bir artış yaşandı.

Hile yapmak çocukları suça itiyor!

Hile kodları yazmak veya oyunlara mod geliştirip, bunları kullanmak çocukların dijital suç yeteneklerini geliştiriyor. Doğal bir öğrenme olarak yerleşen bu yetenekler yıllar içerisinde onları daha fazla merak ve arayışa itiyor.