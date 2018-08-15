Sosyal Medya Faydalı mı?

Cenk Paşa

‘Sosyal’ medya, sosyal hayatımızı sokaktan, yollardan, parklardan alıp evimize, cep telefonlarımıza taşıdı. Hayatımız gözle görülür şekilde etkilendi ama sosyal medyayı ‘zararlı’ ilan etmeden önce mutlaka sosyal medyayı anlamalıyız.

Sosyal ağlar tüm dünyada üç kişiden ikisinin kullandığı, bu kullanıcıların %82’si ise 18-25 yaş aralığındaki gençlerin oluşturduğu bir kitle durumunda.

SOSYAL AĞLAR’DA RISKLERIMIZ NELERDIR?

Sinemalarda gösterilen filmin hangi kategori izleyiciye hitap ettiğini görebiliriz, TV’deki progamlarda aynı durum söz konusu. Ancak sosyal medyada böyle bir durum yok. Çocuklarımız ayrımcılık ve ırkçılığa, şiddet içerikli gönderilere, uygunsuz içeriklere rastgele ulaşabilir. Zorbalık için çok uygun bir zemin olan sosyal ağlar, korumasız ve güçsüz anlarında çocuklarımıza ve gençlerimizi ele geçirebiliyor. Zorbalık ve dışlanma ile çocuklarımızın depresyon ve intihar riskini arttırabiliyor.

NE YAPABILIRIZ?

Bu durumlara maruz kalmamak için çocuklarımıza internet yasağı mı koyalaım? Tabii ki hayır. Sosyal ağları genel olarak “yaramaz” ilan etmek doğru bir yaklaşım olmaz. Sosyal ağlar aslında bir arkadaşlık aracı, iletişim alternatifi olarak kullanılabilir. Bu tür “zorba” kişiler engellenebilir. Çocuklarımızı her konuda olduğu gibi sosyal ağlar konusunda bilinçlendirmeliyiz. Orta okullardan itibaren sosyal ağlar ve internet kullanımı ile ilgili derslerin eklenmesi bu bilinçlendirmenin çok daha hızlı ve pekiştirici olması sağlanabilir.

FAYDALARI…

Sosyal ağlar kendini ifade etmeye daha çok olanak tanır. Bilgi paylaşımı hızlı ve kolay olur. Başka fikirlere saygı duyup onları anlamaya yardımcı olur. Doğru kullanımda sosyalleşme alternatifidir.

Kurumsal firmalar için çok cazip ve direkt hedef kitleye ulaşabilecekleri bir reklam ve tanıtma platformudur.

Sosyal ağlarda çocuklarımız arkadaşları ile ilişkilerini güçlendiriyor. Online olarak birbirlerinden birşeyler öğrenmeye istekli bir genşlik mevcut. birbirleri ile etkileşim içerisinde olup geri bildirim alırlar, bu sayede tek bilgi kaynağı öğretmen ve yetişkinler olmaktan çıkmıştır.

Teknoloji ve sosyal ağlar çocuklarımıza hiç belki de hiç gidemeyecekleri coğrafyalardan insanlar ile tanışmayı ve kendilerini iletişim konusunda geliştirmeleri fırsatını veriyor.

Sosyal ağlarda çocuklar empati yapmayı kazanıyorlar. Arkadaşlarının, akrabalarının doğum günlerini hatırlayıp kutlamaları, onların mutluluklarına yorumlar yazarak ortak olmaları aynı okulda hatta ülkede olmadıkları arkadaşları ile hiç kopmadan iletişimlerine devam etmeleri sosyal ağların olumlu getirilerinden.

Sosyal olaylara tepki vererek dünyamıza sahip çıkan bir gençlik yine sosyal ağlar sayesinde yetişiyor.

SOSYAL MEDYAYI KULLANIM AMACIMIZ?

Araştırmalar gösteriyor ki sosyal ağları kullananların %60’ının amacı diğer insanların ne yaptığını görmek. Sosyal ağlarda çok zaman harcayanlar diğer insanların kendisinden daha iyi bir hayatı olduğunu düşünüyor…

Avustralyalı bir genç uyurken Apple Watch’unun kalp atış hızı monitöründen kalbinin çok hızlı attığı yönünde bildirim aldı, Apple Watch’unun kendisini uyarması sonrası soluğu hastanede alan Adam Love’un kalbinde delik olduğu saptandı ve acil olarak ameliyata alındı. “Artık Apple Watch olmadan yaşayacağımı düşünmüyorum. Büyük kolaylık sağlıyor ve aynı zamanda tıbbi bir destekçi olduğunu anladım ve bunun hakkında hiçbir fikrim yoktu” diyor ve ekliyor; “hayatımı kurtardı”.

Apple’ın Face ID bileşen siparişlerindeki artış büyük bir sürpriz olarak görülmemeli. Bu, bu yıl tanıtılacak olan yeni iPhone ve iPad modellerinde Face ID’nin yer alacağını gösteren en yeni kanıt olarak değerlendiriliyor. Apple’ın bu yıl, iPhone X’un yenilenmiş bir versiyonu, iPhone X Plus ve 6.1 inç LCD ekranlı iPhone dahil olmak üzere üç yeni iPhone modelini tanıtması bekleniyor. Ayrıca Apple’ın Face ID teknolojisine sahip iki yeni iPad Pro modelini de tanıtması söz konusu.

Apple, resmi olarak hisse senedi fiyatı ile şirket hisselerinin büyüklüğünün çarpılmasıyla oluşan piyasa değeriyle 1 trilyon dolarlık değeri aştı. Böylece Apple, dünyanın tek trilyon dolarlık halka açık şirketi haline geldi. Apple’ın hisse değeri an itibariyle borsada 206 doların üstünde işlem görüyor. Bu hisse değeri, şirketi böylesi büyük bir kilometre taşına taşımış oldu. 20 Temmuz 2018 tarihi itibariyle Apple, 4.829.926.000 adet hissesini baz alarak yaklaşık 1 trilyon dolarlık bir piyasa bonosu kazandı.