Sosyal Hizmetler Dairesi İskele şubesinin adresi değişti
Sosyal Hizmetler Dairesi İskele Şubesi’nin geçici bir süreliğine, Şehit Sadık Davut Sokak, No: 23 adresinde hizmet vereceği bildirildi.
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Sosyal Hizmetler Dairesi İskele Şubesi’nin geçici bir süreliğine, Şehit Sadık Davut Sokak, No: 23 adresinde hizmet vereceği bildirildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Sosyal Hizmetler Dairesi İskele Şubesi’nin, hizmet binasındaki tadilat nedeniyle yarından itibaren geçici binada hizmet vereceği kaydedildi.
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