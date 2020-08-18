Sosyal Hizmetler Dairesi İskele şubesinin adresi değişti

Sosyal Hizmetler Dairesi İskele Şubesi’nin geçici bir süreliğine, Şehit Sadık Davut Sokak, No: 23 adresinde hizmet vereceği bildirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Sosyal Hizmetler Dairesi İskele Şubesi’nin, hizmet binasındaki tadilat nedeniyle yarından itibaren geçici binada hizmet vereceği kaydedildi.