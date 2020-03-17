Sostal Sigortalar’dan ‘online işlem’ duyurusu

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak kabul edilen Corona Virüsü (Covid-19) nedeniyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından alınacak önlemler kapsamında, Sosyal Sigortalar Dairesi vatandaşlara kolaylık sağlamak üzere 16 Mart 2020 tarihinden itibaren online başvuru yapabilme olanağı sağlandığı hatırlatıldı.

Sigortalıların, internet üzerinden "ssd.gov.ct.tr " adresine sigorta numarası ve kimlik numaralarını girerek "Sigortalı Girişi "bölümünden giriş yaptıktan sonra "Online İşlemler" kısmından yaşlılık ,malullük, ölüm aylığı başvuruları ile gözlük cam/çerçeve yardımı, ilaç/kan çubuğu yardımı ve evlenme yardımı başvurularını online olarak yapabilecekleri duyuruldu.

Buna ilaveten halen yürürlükte olan prim borcu affı başvurularının da online olarak yapılabildiği belirtildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, sigorta numarasını bilmeyenler için, Bakanlık tarafından Sosyal Sigortalar Dairesi Facebook sayfasından mesaj yolu ile öğrenebilmelerine imkan sağlandı.

Sigortalılarımızın sağlık önlemleri çerçevesinde, kuruma gelmek yerine, işlemleri ssd.gov.ct.tr adresinden yapılması; herhangi bir işlemle ilgili sıkıntı yaşanması durumunda ssd.gov.ct.tr ya da Sosyal Sigortalar Dairesi Facebook sayfasına ulaşılması istendi.