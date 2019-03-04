SOS'den Çocuk Sponsorluğu Kampanyası

SOS Çocukköyü Derneği, Mart ayı boyunca çocukların sağlık, eğitim ve cep harçlığı giderlerine destek olmak amacıyla Çocuk Sponsorluğu Kampanyası başlattı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, kampanyaya banka hesapları aracılığıyla, SMS yoluyla ve derneği ziyaret edip elden bağış yaparak katılmak mümkün.

SOS Çocukköyü Derneği’nden bakım alan bir çocuğun bir aylık sponsoru olarak eğitim, sağlık ve cep harçlığına katkıda bulunmak için SOS yazıp 4120’ye 20 TL tutarında SMS gönderilebilir.

Daha fazla bağış için birden fazla SMS gönderilebilir, derneğin bağış hesaplarına yatırım yapılabilir veya SOS Çocukköyü Derneği ziyaret edilerek elden bağış yapılabilir.