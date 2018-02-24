SOS Çocukköyü’nden teşekkür gecesi

SOS Çocukköyü Derneği, bakım ve destek programına 2017 yılında destek veren kurumsal bağışçıları için teşekkür gecesi düzenleyecek.

Dernek tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, teşekkür gecesi 2 Mart Cuma akşamı saat 18:30’da Bedesten’de yer alacak.

SOS Çocukköyü Derneği programı dahilindeki Lefkoşa Çocuk Köyü, Girne Gençlik Evleri, Aile Güçlendirme Projesi, Gençlik Gelişim Merkezi (GİGEM), Kıbrıs’ta Sığınmayı Güçlendirme Projesi, Kreş ve Anaokulu’na destekte bulunan ve dernek ile işbirliği yaparak, bakım ve destek verilen 353 çocuk ve ailenin ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olan kurumsal bağışçılar, geceye davet edildi.

Gecede barkovizyon gösterimi ve keman dinletisi gibi etkinlikler de yer alacak.

