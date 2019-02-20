SOS ÇOCUKKÖYÜ YARARINA TİYATRO OYUNU SAHNELENDİ

Mesarya Kültür Sanat Derneği Cevdet Erzen Tiyatrosu tarafından, SOS Çocukköyü Derneği yararına tiyatro oyunu sahnelendi.

SOS’ten verilen bilgiye göre, “Bir Aşk, Bir Ömür” isimli tiyatro oyunu Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda sahneye konuldu.

Oyunun Girne gösterimi, 1 Mart Cuma akşamı GAÜ Spectrum sahnesinde yer alacak.

Oyunun biletleri SOS Çocukköyü Derneği, Deniz Plaza, Girne Amerikan Üniversitesi Etkinlik Birimi ve 3RD Generation'dan temin edilebilir