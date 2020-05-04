 SOS Çocukköyü fitre bağışı kabul ediyor.

SOS Çocukköyü Derneği, fitre bağışı kabul ediyor.

Dernekten yapılan açıklamada, “Fitre bağışlarınızın 185 çocuğun yüzünü güldürdüğünü unutmayın. Her bayram çocuklar için büyük bir heyecandır. Gelin çocukların bu heyecanına ortak olun; çünkü bayramlar birlikte daha güzel” denildi.

Aile bakımını kaybeden ve kaybetme riski olan 185 çocuk ve gencin SOS Çocukköyü Derneği’nde yaşamını birlikte sürdürdüğü ve desteklendiği belirtilen açıklamada, vatandaşlara şöyle seslenildi:

“Sizlerden aldığımız destelklerle çocuklar 27 yıldır sağlıklı bir ortamda yetişiyor.

Birbirimizden ayrı kaldığımız bu zor dönemde birlikte olmanın özlemini yaşamaktayız. Bir arada olmanın değerini anladığımız ve belki de birine sarılmanın özlemini yaşadığımız bugünlerde bayram sevincimiz biraz buruk kalsa da Sevdiklerimiz için birşeyler yapmamız hala mümkün Sevdiğimiz ve önemsediğimiz çocuklarımızın kalbimizde bir yeri olduğunu gösterme zamanı. Fitre bağışlarınızla risk altındaki çocukların sevgi dolu ve sağlıklı bir aile ortamında yaşamasına imkan verin.

Fitre bağışlarınızı; tüm faturalı hatlardan SOS yazıp 4120’ye mesaj göndererek, www.soscocukkoyu.org adresinden online bağış yaparak, SOS Çocukköyü Derneği banka hesaplarına yatırım yaparak veya derneğimizi ziyaret ederek elden bağış yapabilirsiniz.

Yapılan her bağış için teşekkür eder, tüm halkımızın Ramazan Bayramını en içten dileklerimizle kutlarız.”

BAĞIŞ HESAPLARI

SOS Çocukköyü Derneği bağış hesapları şöyle:

“Limasol Türk Kooperatif Bankası: 10-304-0001600318, Türk Bankası: 0005848733, Albank: 9010-18802673-351, Kooperatif Merkez Bankası: 10-304-0000285258, CreditwestBank:15-304-0000000685.”