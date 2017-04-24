SOS Çocuk Köyü ve ÖZEV’i ziyaret ettiler

Yakın Doğu Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu öğretim görevlileri Fatma Köprülü, Meys Hamdan ve öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, 23 Nisan Ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile SOS Çocuk Köyü ve Özel Eğitim Vakfı (ÖZEV) Okuluna ziyaret gerçekleştirdiler.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, İngilizce Hazırlık Okulu Öğretim görevlileri ve öğrencileri, Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında 23 Nisan Çocuk bayramını SOS Çocuk Köyü ve ÖZEV okullarına ziyaret gerçekleştirerek katkıda bulundukları belirtildi.

ÖZEV'de eğitim gören çocuklarla bol eğlence ve etkinlikle sevgi dolu bir gün geçiren YDÜ İngilizce Hazırlık Okulu öğretmen ve öğrencileri ; "çocukların yüzlerinin gülmesi dünyanın gülmesi anlamına geliyor, onlarla birlikte olmaktan çok mutlu olduk, çocuklar geleceğimizdir" dediler.

Yakın Doğu İngilizce Hazırlık Okulu öğretim görevlileri ve öğrencileri , Halkla İlişkiler ve Fon Geliştirme personeli Hasan Umur ile birlikte SOS Çocuk Köyünü gezerek, köyün yapısı işleyişi ile ilgil bilgiler edindiler.

SOS Çocuk köyü yetkilileri çocuklar için kitap ve çalışma materyalı bağışı yapan YDÜ İngilizce Hazırlık Okuluna bu tür yapılan etkinlik ve destek ile çocukların yüzlerinin her daim güldüğünü belirterek, bundan dolayı YDÜ Hazırlık Okulu öğrt.görv. ve öğrencilerine teşekkür ederek günün anısına teşekkür belgesi takdim etti…