Soruşturmayı Adli Şube devraldı

Devrim DEMİR

Mağusa Serbest Limanı’nda Yüksel Özkıraç Duty Free Port Ltd'in, Mercedes marka kaçak bir aracı kaçak ve sahte plaka ile piyasaya çıkardığı iddiasının ardından polis devreye girdi.

YENİDÜZEN’in 28 Haziran tarihinde manşetinden duyurduğu haberinin ardından kaçak olduğu ve gümrüğü ödenmediği iddia edilen araç Mağusa Polis Genel Müdürlüğü’nde emare olarak alındı.

Polis Basın Subaylığı olayın soruşturmasını, Mağusa Polis Müdürlüğü Adli Şube’nin devraldığını açıkladı.

Oğuz aracın kayıtlı olduğunu iddia etmişti…

Çıkan iddiaların ardından işletmeci Ergün Oğuz, kayıtsız ve usulsüz hiç bir şeyin olmadığını açıklamıştı.

Araçta usulsüz hiç bir şey olmadığını savunan Oğuz, makiniste götürmek için aracı kendi sürdüğünü bu nedenle ceza yazıldığını iddia ederek, araçta hiçbir sorun olmadığını belirtmişti.