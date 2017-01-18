CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Girne’de 30 Aralık sabahı yaşamını yitiren Akile Nacisoy’un kardeşinin mektubunun kendisine ulaştığını belirtti, su soruşturmanın takipçisi olacaklarını vurguladı.

Sosyal Medya’daki hesabından paylaşım yapan Erhürman’ın ifadeleri şöyle:

“Yalnız Değilsiniz!!!

Sevgili Mine Atlı, dün, "Akile İçin Adalet" başlıklı bir mektup ulaştırdı bana. Ablasını kaybeden bir yurttaşımızın mektubuydu bu. Acısına karşın son derece sağduyulu: "Amacımız kimseyi infaz etmek değildir. Bir kişinin suçlu olup olmadığına halk değil mahkemeler karar verir. Bizim tek istediğimiz mahkemenin TÜM GERÇEKLER ışığında DOĞRU karara ulaşmasıdır. Bunun için de polisimizin etkili ve derinlikli bir soruşturma yürütmesi şart, talebimiz budur" diyor. Ablasının ölümünün aile içi şiddet temelli bir cinayet mi, yoksa intihar mı olduğunun açığa çıkarılmasını istiyor ve mektubunu, "bu yolda bizi yalnız bırakmayın" diyerek bitiriyor. Bu sağduyulu insana "yalnız değilsiniz" demek için yazdım bu iletiyi. Bu soruşturmanın takipçisi olacağız”