Soruşturma tamamlandı, teminat görüşülecek
Girne’deki ‘Sahte Vekaletle Devir Davası’nda tutuklu yargılanan S.Ö. , M.E., ve M.U., aleyhindeki soruşturma tamamlandı.
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Girne’deki ‘Sahte Vekaletle Devir Davası’nda tutuklu yargılanan S.Ö. , M.E., ve M.U., aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Zanlılar az önce teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldılar. Teminat duruşması yapılması bekleniyor.
Ayrıntılar gelecek
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Etiketler : sahteleme, mahkeme, sahte evrak
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