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Soruşturma tamamlandı, teminat görüşülecek

Soruşturma tamamlandı, teminat görüşülecek

Girne’deki ‘Sahte Vekaletle Devir Davası’nda tutuklu yargılanan S.Ö. , M.E., ve M.U., aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

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Girne’deki ‘Sahte Vekaletle Devir Davası’nda tutuklu yargılanan S.Ö. , M.E., ve M.U., aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Zanlılar az önce teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldılar. Teminat duruşması yapılması bekleniyor.

Ayrıntılar gelecek

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