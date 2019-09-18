Soruşturma tamamlandı, karar bekleniyor

Sanal bet suçlaması ile tutuklanan B.A., H.Y.G. ve I.Ö. aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Polis çavuşu Yahya Suiçmez, mahkemede iş insanı B.A.'ya ait 2 şirket daha tespit edildiğini ilgili tedbirlerin alınması için para kambiyoya yazışma yapıldığını belirtti.

Soruşturma kapsamında Dobra ve Kale Bet'in patronu olduğu tespit edilen B.A'nın elde ettiği yaşa dışı gelirle yaptığı inşaatların taşeronlarını ödediği ve iki şirketin yasa dışı paralarla kurulduğunu kaydetti.

Suiçmez zanlılar aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını beyan ederek teminat talebinde bulundu.

İş insanı B.A'nın avukatı Kıvanç Rıza mahkemeye 4 tanık dinletti. B.A.'ya Altınkaya Otel'in sahibi Mustafa Otcuoglu, direktörü Şifa Otcuoglu, Malpas Otel'de casino güvenlik müdürü Süleyman Hastan, Girne'de emlak işi yapan Enver Hoca kefil gösterildi. Mahkeme'nin teminat talebine ilişkin kararını açıklaması bekleniyor.