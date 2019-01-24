Soruşturma tamamlandı

Lefkoşa’da meydana gelen üniversite öğrencisi olan Ulaş Özge’yi kaçırarak, tehditle toplamda 50 bin Euro’luk borç senedi imzalattırdıkları ortaya çıkan zanlılar M.G., B.D. ve H.T. bugün teminat talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak olguları aktaran Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Şükrü Ömürlü olayla ilgili bulguları aktardı. Ömürlü zanlıların aranan bir kişiyle birlikte, 9 Ocak’ta, saat 10.15 raddelerinde, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Haspolat'da, kullanımında bulunan 07 FSR 82 plakalı araç ile konu okulda öğrenci olan Ulaş Özge ile kampüs içerisinde buluşup, Özge'nin hileli yollarla araca binmesini sağladıktan sonra, Taşkent köyünün kuzeyinde bulunan dağlık alana doğru götürerek, konu şahsı alıkoyup, 15 Ocak 2019 tarihli iki adet Yunus Emre isimli soy ismi tespit edilemeyen bir şahsa ödemesi gereken her birine 25.000 Euro'luk borç senedi imzalattığını mahkemeye aktardı. Ömürlü, olayın ardından zanlıların, müştekiyi zanlı H.T.’nin yanına götürdüğünü ve zanlının, “Evet, budur” dediğinin belirlendiğini söyledi. Polis, zanlı H.T.’nin, müşteki Ulaş Özge’nin Türkiye’de müteahhit olan babasıyla arasında husumet olduğu ve hisselerini almaya çalıştığının belirlendiğini mahkemeye aktardı. Polis mesele ileilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini olay yerinde yapılan incelemede toplam 36 parçadan oluşan 1 adet borç senedinin bulunduğunu belitti. Tahkikatın tamamlandığını belirten Ömürlü, zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, üç zanlının da yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışlarını yasaklayarak, seyahat belgelerini polise teslim etmeleri ve haftada üç gün polise ispat-ı vücütta bulunmalarına emir verdi. İnan, ayrıca zanlı B.D.’nin 6 bin TL nakdi teminat yatırması, diğer iki zanlının ise 10’ar bin TL nakdi teminat yatırmaları ve iki kefilin 120 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.