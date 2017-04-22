Sayıştay’da görevli denetçiler tarafından Telekomünikasyon Dairesi Muhasebe Bölümü’nde Ağustos ayında başlatılan, Aralık ayında biten soruşturmanın üzerinden 4 ay geçti, rapor hala açıklanmadı.

Ayşe GÜLER



Telekomünikasyon Dairesi Muhasebe Bölümü’nde bankalar aracılığıyla yapılan telefon ücreti ödemelerindeki “yolsuzluk iddiaları”nın ardından başlatılan soruşturma tamamlandı, rapor Sayıştay Başkanlığı’na takıldı.

Sayıştay’da görevli denetçiler tarafından Ağustos ayında başlatılan, Aralık ayında da biten soruşturmanın üzerinden 4 ay geçmesine rağmen rapor hala açıklanmadı.

Soruşturmada 2012 yılından itibaren banka üzerinden yapılan tüm ödemeler geriye dönük mercek altına alınırken, ‘yolsuzluk’ rakamının 500 bin TL’ye ulaştığı da iddia edilmişti. Ancak, bu iddiaların gerçek mi yoksa tümüyle spekülasyon mu olduğu saptanamadı.

ÇALIŞANLAR İMZA TOPLADI, ‘ZAN ALTINDA KALDIK, SÜRECİ HIZLANDIRIN’ DEDİ… Yaşananların ardından Telekomünikasyon Dairesi’nde muhasebe bölümünde görevli 22 çalışan ise Şubat ayında imza topladı, zan altında kaldıklarını, huzursuz olduklarını belirtti

Sürecin uzamasından rahatsız olan 22 muhasebe bölümü çalışanı ise imza toplayarak, zan altına kaldıklarını söyledi, yetkililere ‘süreci hızlandırın’ çağrısı yaptı.

Soruşturmayla ilgili görüşüne başvurduğumuz Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Enis Elagöz ise net bir şeyin olmaması nedeniyle açıklama yapmak istemedi, raporu beklediklerini söylemekle yetindi.

Çalışanlar imza topladı…

Telekomünikasyon Dairesi’nde muhasebe bölümünde görevli 22 çalışan imza topladı, zan altında kaldıklarını, huzursuz olduklarını belirtti.

Soruşturmanın tamamlanmasına rağmen Sayıştay raporunun henüz ortada olmadığını ifade eden çalışanlar, çalışmaların hızlanmasını talep etti.

Olayla ilgili çevrelerinde “Telefon Dairesi’ni soyan sizler misiniz?” sorusuna maruz kaldıklarını da ifade eden çalışanlar, suçlu ya da suçluların adalete teslim edilmesini beklediklerini söyledi.

Çalışanların topladıkları imzaları hem Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na hem de Telefon Dairesi Müdürü Enis Elagöz’e sundukları öğrenildi.

Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Enis Elagöz

“Raporu bekliyoruz”

Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Enis Elagöz ise net bir şeyin olmaması nedeniyle açıklama yapmak istedi, kendilerine ulaşan net bir şey olmadığını bu nedenle raporu beklediklerini söylemekle yetindi.