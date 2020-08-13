Soruşturma devam ediyor

Lefkoşa’da meydana gelen “Soygun”, “Vahim zarar, ciddi darp” meselesi le ilgili olarak tutuklanan zanlı M.K.V., ve S.D., yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer, olguları aktardı.

Polis, zanlıların 01 Ağustos tarihinde Lefkoşa’da Çetinkaya Burcu üzerinde kendilerine parası olmadığı için para vermeyen Lefkoşa’da sakin Cenk Bölüm’e tekme atıp, darp ettikleri sırada burç üzerinden düşerek, sağ ön kol ve sağ üst bacak kısımlarından ve belinden iki yerden kırık oluşmasına neden olduklarını belirtti.

Polis, zanlıların Cenk Bölüm’e ait cüzdan, cep telefonu, 55 TL nakit para ve tornavidayı çaldıklarını söyledi.

Polis, zanlı M.K. V.’nin 05.08.2020 tarihinde saat 01.30’da Girne limanında tespit edilerek, tutuklandığını söyledi.

Polis, S.D.’nin ise M.K.V.’nin ifadesinin ardından tutuklandığını belirtti. Polis, epilepsi hastası olan ve kaldıramayacağı için ameliyatı ertelenen Cenk Bölüm’ün 13 Ağustos 2020 tarihinde ameliyata alınacağını mahkemeye aktardı.

Polis, Bölüm’ün ameliyatı sonrasında suçun nevinin değişebileceğini belirterek, zanlıların 6 gün tutuklu kalmasını talep etti.

lendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 6 gün tutuklu kalmasına emir verdi.