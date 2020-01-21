Devrim DEMİR

Girne-Alsancak Çevre yolunda 16 Ocak tarihinde geçirdiği kazanın ardından, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 72 yaşındaki Hasan Şafak Yetken son yolculuğuna uğurlandı.

Lapta Aşağı Cami’de kılınan öğle namazının ardından Lapta’da toprağa verilen Yetken’in ailesi ve sevenleri gözyaşlarına boğuldu.

Aile ‘ihmal’ iddiasının araştırılmasını tekrar etti

Geçirdiği kazanın ardından Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu’na sevk edilerek dördüncü kat koroner yoğun bakım servisinde müşahede altında tutulan, Yetken 18 Ocak tarihinde hayatını kaybetti.

Hasan Şafak Yetken’in kızı, babasının normal servise çıkarıldıktan kısa bir süre sonra öldüğünü, gerçekleşen otopside iç kanama sonucu öldüğünü öğrendiklerini ve soruşturma yapılmasını talep etmişti.

Yetken’in cenazesinde aile, dün yeniden ‘ihmal’ iddiasını tekrar ederek Sağlık Bakanlığı’nın olayla ilgili soruşturma başlatmasını talep etti.

Babalarının ölümünün doktor ihmali olduğunu öne süren Yetken’in çocukları, bu işin peşini bırakmayacaklarını belirtti.

Geçirdiği trafik kazasının ardından iç kanama sonucu iki gün sonra hayatını kaybeden 72 yaşındaki Hasan Şafak Yetken dün toprağa verildi

Yetken’in ailesi dün gözyaşı dökerek, ‘ihmal’ iddiasını tekrar ederek, soruşturma istedi