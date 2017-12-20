Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, karma evliliklerden doğan ve “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı alma konusunda sıkıntı yaşayanların KTÖS’e ulaşmasını isteyerek, “Bu sorunu çözmek için gereken adımları atmaya kararlıyız. Etkilenen vatandaşları ortak mücadeleye davet ederiz” dedi.

Kıbrıs’ın kuzeyinde karma evlilikten doğanların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almaya zorlanmasının insan haklarına aykırı olduğunu ve ayrılıkçı zihniyete hizmet ettiğini söyleyen Elcil, konuyla ilgili sorun yaşayanların hafta içi 08.30 - 15.30 saatleri arasında 22 71 175 numaralı telefondan veya ktos.basin@gmail.com adresinden KTÖS’e ulaşabileceğini kaydetti.

Elcil, bunun toplumsal bir konu haline geldiğini kaydederek, sorunu çözmek için kararlı olduklarını yineledi.

Şener Elcil, yazılı açıklamasında, Kıbrıs’ta 1974’ten bu yana yaklaşık 17 bin karma evlilik yapıldığını ve bu evliliklerden doğan çocukların önemli bölümüne siyasi nedenlerle “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı verilmediğini söyledi.

Karma evliliklerden doğan bireylerin dışlanarak statükonun sorumlusu yapılmak istendiğini savunan Elcil, “Devletlerin yarattığı yıkımın sorumlusu bireyler değildir” dedi.

Açıklamasında Türkiye’nin ve Rum yönetiminin politikalarını da eleştiren Elcil, “Yasal olarak Kıbrıslı bir Türk’le evlilik yapan yabancıların ve onların çocuklarının, Kıbrıslı bir Rum’la evlenenlerle aynı olduğunun göz ardı edilmesi çifte standarttır, insan haklarına aykırıdır” ifadelerine yer verdi.

Şener Elcil ve beraberindeki KTÖS heyeti geçtiğimiz ay Rum Yönetimi Ombudsmanı Maria Stylianou-Lottides’i ziyaret ederek bu konuyu görüşmüştü.