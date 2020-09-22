"Sorunlar çözülmezse grevler devam edecek"

Vergi-Sen Başkanı Şebnem Kuyucuoğulları, Mağusa, Girne ve Güzelyurt’taki Motorlu Araçlar ve Ehliyetler birimlerinde bugün gerçekleştirdikleri grevin sorunlar çözüme ulaşmadığı takdirde devam edeceğini açıkladı.

Kuyucuoğulları yaptığı yazılı açıklamada, Trafik Dairesi’ne bağlı Motorlu Araçlar ve Ehliyetler birimlerinde yaşanan yoğunluğa dikkat çekerek, yoğunluk uzun kuyruklara ve saatlerce beklemelere sebep olduğundan hem vatandaş hem de bu birimlerde çalışan personelin sorunlar yaşadığını kaydetti.

Pandemi döneminin durumu daha da içinden çıkılmaz bir hale getirdiğini ifade eden Kuyucuoğulları, “Online sisteme geçilmesi bu kuyrukların kısmen azalması sağlanmış ama devirlerin şubelerde yapılmaya başlanması ile yine saatlerce sırada bekleyen vatandaşlara sebep olmuştur. Ayrıca sistemden kaynaklanan sorunlar sebebiyle çoğu vatandaş işlemlerini online yapamamaktadır.” dedi.

Öte yandan her bakanlığın kendi inisiyatifinde rotasyona girme kararı aldığını belirten Kuyucuoğulları, bu kararın yoğun çalışan dairelere uygulanamayacağını ifade etti.

Kuyucuoğulları, “Zaten İş yükü ve personel dağılımı kamuda çok dengesiz olduğundan, ve yoğun çalışan vergi daireleri gibi vatandaşın ve mükelleflerinin yoğun uğradığı dairelerde uygulanması, ne teması ne de iş hacmini azaltamaz.”dedi.

Vergi Dairesi’ne rotasyon uygulanamaz oluşunun devlet daireleri arasında ezilen bir kesimin yaratılmasına ve kamu çalışanları arasında ayrımcılığa sebep olacağını belirten Kuyucuoğulları, “Daireler arası ayrımcılık olmaması ve teması minimuma indirmek için yaz mesaisinin biraz daha uzatılması bir öneri olabilir.” dedi.