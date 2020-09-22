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"Sorunlar çözülmezse grevler devam edecek"

"Sorunlar çözülmezse grevler devam edecek"

Vergi-Sen Başkanı Şebnem Kuyucuoğulları, Mağusa, Girne ve Güzelyurt’taki  Motorlu Araçlar ve Ehliyetler birimlerinde bugün gerçekleştirdikleri grevin sorunlar çözüme ulaşmadığı takdirde devam edeceğini açıkladı.

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Vergi-Sen Başkanı Şebnem Kuyucuoğulları, Mağusa, Girne ve Güzelyurt’taki  Motorlu Araçlar ve Ehliyetler birimlerinde bugün gerçekleştirdikleri grevin sorunlar çözüme ulaşmadığı takdirde devam edeceğini açıkladı.

Kuyucuoğulları yaptığı yazılı açıklamada, Trafik Dairesi’ne bağlı Motorlu Araçlar ve Ehliyetler birimlerinde yaşanan yoğunluğa dikkat çekerek, yoğunluk uzun kuyruklara ve  saatlerce beklemelere sebep olduğundan  hem vatandaş hem de bu birimlerde çalışan personelin  sorunlar yaşadığını kaydetti.

Pandemi döneminin  durumu daha da içinden çıkılmaz bir hale getirdiğini ifade eden Kuyucuoğulları, “Online sisteme geçilmesi bu kuyrukların kısmen azalması sağlanmış ama devirlerin şubelerde yapılmaya başlanması ile  yine saatlerce sırada bekleyen vatandaşlara sebep olmuştur. Ayrıca sistemden kaynaklanan sorunlar sebebiyle çoğu vatandaş işlemlerini online yapamamaktadır.” dedi.

Öte yandan her bakanlığın kendi inisiyatifinde rotasyona girme kararı aldığını belirten Kuyucuoğulları,  bu kararın yoğun çalışan dairelere uygulanamayacağını ifade etti.

Kuyucuoğulları, “Zaten İş yükü ve personel dağılımı kamuda çok dengesiz olduğundan, ve  yoğun çalışan vergi daireleri gibi  vatandaşın ve mükelleflerinin yoğun uğradığı dairelerde uygulanması, ne teması ne de iş hacmini azaltamaz.”dedi.

Vergi Dairesi’ne rotasyon uygulanamaz oluşunun  devlet daireleri arasında  ezilen bir kesimin yaratılmasına ve  kamu çalışanları arasında ayrımcılığa sebep olacağını belirten Kuyucuoğulları, “Daireler arası ayrımcılık olmaması ve  teması minimuma indirmek için yaz mesaisinin biraz daha uzatılması bir öneri olabilir.” dedi.

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