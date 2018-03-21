Sorun çözüldü

Futbola yapılacak olan devlet katkısı ile ilgili yaşanan sıkıntı çözüme kavuştu. Başbakan Tufan Erhürman’ın girişimi ile birlikte yapılacak olan katkı 5 milyon TL olarak gerçekleştirilecek. Taraflar dün bir araya gelerek konuyu görüşerek çözüme kavuşturdu.

Taraflar konuyu görüştü

Önceki gün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu yaptığı açıklamada, önceki hükümet döneminde 4 milyon TL’den 5 milyon TL’ye yükseltileceği sözü verilen devlet katkısının Spor Dairesi tarafından 4 milyon TL olarak kalacağını öğrendiklerini belirtmişti. Yaşanan bu gelişme sonrasında Sertoğlu, söz verilen miktar olmadığı için protokole imza atmayacağını belirterek topu kulüplere atmıştı. Kulüpler de konuyu değerlendirme adına bugün için toplantı yapma kararı almıştı. Dün yaşanan gelişme sonrasında tarafların bir araya gelerek görüştüğü, Başbakan Tufan Erhürman’ın devreye girerek sorunu çözdüğü, söz konusu katkının 5 milyon TL olarak yapılacağı öğrenildi.

Kulüpler toplantıyı iptal etti

Konu ile ilgili olarak bugün toplantı yapması beklenen kulüpler, devlet katkısında yaşanan sorunun çözümü ile birlikte toplantıyı iptal etti. Kısa bir açıklama yapan Futbol Kulüpler Birliği Başkanı Kemal Köseoğlu, sorunun çözümünden dolayı memnuniyetini belirtirken Başbakan Tufan Erhürman’a ve KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’na girişimlerinden dolayı teşekkür etti.