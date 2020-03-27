"Sorumsuzca hareket edenler sevdiklerine bedel ödetir"

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, salgını önlemenin herkesin elinde olduğunu belirterek, sorumsuzca hareket edenlerin kendilerine de, sevdiklerine de bedel ödettiğine işaret etti.

Özersay, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, “devlet herkesin başına bekçi dikemez” dedi.

Özersay'ın paylaşımı şöyle:

“Devlet herkesin başına bekçi dikemez, misafirliğe, oturmaya, muhabbete gidenin peşine düşemez, bu salgının önüne geçmek hepimizin elinde. Sorumsuzca hareket edenler kendilerine de ailelerine de, sevdiklerine de, topluma da bedel ödetirler. Bu bir nevi savaştır, olayın ciddiyetini anlamak için illa can kayıpları mı yaşayalım? İtalya’daki, dünyadaki can kayıplarına bakın, anlamamız için yeterli değil mi?” dedi.