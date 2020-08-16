“Sorumsuz ve ciddiyetsizsiniz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkede son günlerde artış gösteren vaka sayısı ve yaşanan gelişmelerle ilgili hükümeti eleştirdi. Erhürman, yaşananlardan dolayı hükümetin geri çekilerek birilerini suçlayarak sorumluluktan kaçtığını belirtti.

Erhürman, “Hükümetten yapılan açıklamalarda "halkı paniğe sevk etmeyin" deniyor. Ama paniği yaratanlar da, paniğe kapılanlar da kendileri aslında. Şimdi de o panikle gazetecilere ve işletmelere yasal işlem tehdidi savruluyor. Beş aydır pandemi hastanesi, kriz merkezi, acil durum eylem planı, denetim, tek ağızdan, düzenli ve ayrıntılı bilgi aktarımı diyoruz. "Yeni normal" vakalı dönemdir hazırlanın diyoruz. Son iki ayı hükümet bozma/kurma ve seçim çalışmalarıyla geçirdiniz. Hiçbir hazırlık yapmadınız. Şimdi de her zaman olduğu gibi kendinizin dışında birilerini suçlayarak sorumluluğu üzerinizden atmaya çalışıyorsunuz. Sorumsuzsunuz, ciddiyetsizsiniz, basiretsizsiniz ve bunun bedelini halka ödetiyorsunuz.”