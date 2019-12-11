“Sorumlular açığa alınmalı”

Fehime ALASYA

Hastaneden taburcu olduktan sonra henüz 10 yaşında hayatını kaybeden Atlas’ın ölümünün ardından 15 gün geçti, aile bireyleri şüpheli ölüme dair çalışmaların ağır aksak ilerlediği ve Atlas’a müdahale eden sağlık ekibinin açığa alınmadığını ileri sürerek ateş püskürdü…

Sağlık Bakanı Ali Pilli ise hastane raporlarının ve ülkede yapılan otopsi neticesinin dün eline ulaştığını ifade ederek, TC’ye gönderilen doku örnekleri neticesini beklediklerini belirtti.

Soruşturma sürecinin oldukça ağır aksak ilerlediğinden ve bu süreçte Atlas’a ölümünden önce müdahalede bulunan sağlık ekibinin hala görev icra etmesini eleştiren amca Fethi Rüstemoğlu ve aile bireyleri, durumdan oldukça rahatsız…

Sağlık ekibinin açığa alınması ve sürecin etkin çalışması için dava açacağını dile getiren Fethi Rüstemoğlu, ‘demir soğusun da biz işimize bakalım mantığı’ güdüldüğünü öne sürdü, “Bu işin peşini bırakmayacağız” dedi.

Atlas’ın teyzesi İsmet Rüstemoğlu ise sosyal medya hesabındaki paylaşımında “Neyi bekliyorsunuz yaşadığımız cehennemi bir başka ailenin de yaşamasını mı?” diyerek sağlık ekibinin hala iş başında olmasına tepki gösterdi.

Güzelyurt’un Yayla köyünde hastaneden taburcu olduktan sonra 26 Kasım sabahı fenalaşarak ambulansla Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 10 yaşındaki Atlas Rüstemoğlu, taburcu edilmiş, sabah evinde yaşamını yitirmişti.

“Tüm doktorlardan ve hastanelerden raporlar bugün (dün) tamamlandı. Burada yapılan otopsi raporları da tamamlandı. Bunun yanında TC’ye doku örekeleri göndermiştik, onların da neticesinin gelmesini bekliyoruz.” Sağlık Bakanı Ali Pilli

Sağlık Bakanı Pilli:

“TC’ye doku örekeleri göndermiştik, onların da neticesinin gelmesini bekliyoruz”

Sağlık Bakanı Ali Pilli ise dün YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, “Tüm doktorlardan ve hastanelerden raporlar bugün (dün) tamamlandı. Burada yapılan otopsi raporları da tamamlandı. Bunun yanında TC’ye doku örekeleri göndermiştik, onların da neticesinin gelmesini bekliyoruz. Onlar da gelince gerekli çalışmalar yapılıp açıklama yapılacak. Ben bu raporlar elime yeni ulaştığı için henüz inceleme fırsatı bulamadım.” dedi.

Aile ihmal var demişti, bakanlık soruşturma açılacağını açıklamıştı…

Atlas’ın ölümünün ardından anne Alev ve baba Hasan Rüstemoğlu, YENİDÜZEN’e konuşmuş, ihmal iddiasında bulunmuştu…

Sağlık Bakanlığı ise yaşananların ardından Atlas Rüstemoğlu ile ilgili açıklama yapmış, geniş çaplı bir araştırma ve soruşturma başlatıldığı, bunun sonucunda elde edilecek tüm sonuçların şeffaflıkla paylaşılacağını vurgulamıştı.

Açıklamada ayrıca, Atlas için uygulanan tedavilerde kullanılan ilaçların, yanlış bir uygulama ya da ihmalin olup olmadığının tespit edilmesi için de gerekli çalışmaların yapıldığı belirtilmişti.

“Otopsi için alınan emarelerin bir kısmının hala TC’ye gönderilmediğini öğrendik. Süreç çok uzayacak gibi, bu durumdan çok fazla rahatsızız. Netice olmasa bile sorumlu olan kişiler, sağlık ekibi açığa alınmalı. Açıkçası ‘demir soğusun da biz işimize bakalım mantığı’ güdülüyor” Fethi Rüstemoğlu

Atlas Rüstemoğlu’nun Amcası Fethi Rüstemoğlu:

“Demir soğusun da biz işimize bakalım mantığı güdülüyor”

Hayatını kaybeden Atlas Rüstemoğlu’nun Amcası Fethi Rüstemoğlu, YENİDÜZEN’e konuştu, 15 gündür Sağlık Bakanı ile durumu net konuşamadıklarından dert yanarak, konuyu mahkemeye taşımaya hazırlandığını anlattı.

Sağlık ekibinin açığa alınması ve sürecin etkin çalışması için dava açacağını dile getiren Rüstemoğlu, özetle şunları ifade etti:

“Sağlık Bakanı bizim aile dostumuzdu, şimdi sanki 40 kat yabancımız oldu. Bir türlü kendisine ulaşmadık. Bugün telefonda görüştük. Soruşturmanın devam ettiğini söyledi, akabinde telefon kapandı ve bize geri dönülmedi.

Aynı zamanda bugün otopsi için alınan emarelerin bir kısmının hala TC’ye gönderilmediğini öğrendik.

Hala doku örneklerini dahi göndermemişler, süreç böyleymiş. Ama buradaki adli tıp dokuları incelemekteymiş.

Süreç çok uzayacak gibi, bu durumdan çok fazla rahatsızız. Bugün Atlas’ın ölümünün 15. Günü ve hala emareler Kıbrıs’ta... Açıkçası ‘demir soğusun da biz işimize bakalım mantığı’ güdülüyor. Bu işin peşini bırakmayacağız. Şahsen dava açacağımızı söyledim.

Sonuçları beklemeyeceğiz, dava açacağız, gerekirse defa yen açacağız.”

“Sağlık bakanlığı bunu yapmaktan aciz mi?”

“Bu kadar acının içinde Atlas’ın ölümünden sonra orada çalışanlar hala göreve devam etti. Soruşturma açılmışsa, netice olmasa bile sorumlu olan kişiler açığa alınmalı. Aklansınlar ona göre görev başı yapsınlar. Bu insanlar suçlu mu değil mi bilemeyiz ama her şekilde hala görevdeler, bunu akıl almıyor.

Davası olan mahkemelik olan ve gözaltında olan polisler, açığa alındı davaları sürdü, sonra göreve çağrıldılar. Sağlık bakanlığı bunu yapmaktan aciz mi?”

“Boş durmayı da vicdanımız kaldırmıyor”

“Çocuğumuz geri gelmeyecek biliyoruz, kin ve öfkemiz de yok ama boş durmayı da vicdanımız kaldırmıyor. Bugün biz, yarın siz, bu rahat idare ile sorumsuzluklar giderek artacak. Çocuklarımız bu sorumsuzlukla toprağa vermeye devam edeceğiz.”

Atlas’ın teyzesi İsmet Rüstemoğlu:

“Neyi bekliyorsunuz, yaşadığımız cehennemi bir başka ailenin de yaşamasını mı?”

Atlas’ın teyzesi İsmet Rüstemoğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, acı ve öfkelerinin büyüdüğünü ifade etti.

Sağlık ekibi ve doktorun hala açığa alınmamamsını eleştiren acılı teyze İsmet Rüstemoğlu, paylaşımında “Acımız büyürken, öfkemiz büyüyor. Bir çocuğun yok olmasına sebep olan ekip ve doktor diye geçinenler hala görev başındaymışlar. Sayın demeye dilim varmıyor sağlık bakanı yüzünüze söylediğim gibi bu ekibin açığa alınması için neyi bekliyorsunuz.

Bizim açığa almamızı mı?

Bir hekim, bir sağlık bakanı olarak siz kendi evladınızı teslim eder misiniz bu insanlara size soruyorum.

Neyi bekliyorsunuz yaşadığımız cehennemi bir başka ailenin de yaşamasını mı? Sonrada soruşturma yapacağız demenizi mi?” dedi.