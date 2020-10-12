Gözler CTP’de… Sorakın: “İlkeli duruşumuzdan taviz vermemiz mümkün değildir”

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Parti’nin ikinci turdaki tavrını belirlemek için yarın önce Parti Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) ardından ise Parti Meclisi’nin (PM) toplanacağını açıkladı.

Parti’nin 50 yıllık bir mücadele kültürü ve Kıbrıs Sorunu konusunda ilkeli bir duruşu olduğunu vurgulayan Sorakın, “Genel değerlendirmemizde bu ilkeli duruştan taviz vermemiz mümkün değildir. PM kararını verirken bu belirleyici olacak” şeklinde konuştu.

CTP’de yoğun trafik

Öte yandan ikinci tura kalan her iki aday da yarın CTP’ye ziyarette bulunacak. UBP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar saat 11:00’de, bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı ise saat 15:00’da kendi istekleri üzerine CTP yetkilileri ile görüşecekler.

Adayların ziyaretleri sonrasında ise saat 17:00’de CTP MYK’sı, saat 19:30’da ise Parti Meclis’i ikinci turdaki parti tavrını ve kararını belirlemek için toplanacak.

Toplantı sonrası alınan karar basına açıklanacak.