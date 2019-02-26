Sorakın: Göç Yasası’nın yarattığı adaletsizliği ortadan kaldırmak istiyoruz

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın bugün Genel Merkez’de Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) yetkililerini kabul ederek görüştü. Göç Yasası ile işe alınan öğretmenler için ziyarette bulunduklarını belirten sendika başkanı Selma Eylem, CTP’nin konuyla ilgili görüşlerini öğrenmek istediklerini kaydetti. Genel Sekreter Sorakın, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum nedeniyle birden olmasa da yavaş yavaş anomalilerin kaldırılacağını, çalışanlar arasında adaletin mutlaka sağlanacağını ifade etti. Görüşmeye MYK üyesi Ürün Solyalı, CTP Gençlik Örgütü Başkanı Bertu Dedeler ve Göç Yasası ile işe alınan öğretmenler de katıldı.

SORAKIN: TARİH BOYU ÇALIŞANIN EMEĞİNİ ALMASI İÇİN ÇALIŞTIK

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın konuşmasında Göç Yasası’nın yarattığı anomalilerin ortadan kaldırılması gerektiğini düşündüklerini ve bu yönde çalıştıklarını belirtti. Türk Lirasının değer kaybından kaynaklanan alım gücünün azalmasının çalışanlar açısından daha olumsuz koşullar yarattığının altını çizen Sorakın, CTP’nin çalışanın emeğinin karşılığını alması için tarih boyu çalıştığını ifade etti. Sorakın, toplu iş sözleşmesi gibi yasaların da CTP’nin hükümette bulunduğu dönemlerde gerçekleştiğini kaydederek, özlük hakları, sendikal haklar ve maaş gibi düzenlemelerin de CTP’nin hükümette bulunduğu dönemlerde geliştirildiğini vurguladı. “Göç Yasası’ndaki anomalinin ortadan kaldırılması için elimizden geleni yapacağız ancak ekonomik nedenlerle tümden yapamasak da yavaş yavaş bunların ortadan kaldırılması için çalışmaları sürdüreceğiz” diyen Sorakın, çalışanlar arasında adaletsizliği ortadan kaldırmak istediklerini, sürecin nasıl ilerleyeceğini, zamanlamanın nasıl olacağını hükümetle birlikte değerlendirerek adım atacaklarını söyledi. Sorakın son olarak, “sendikalar ülkenin en önemli dinamiklerinden bir tanesi, çalışanların haklarının korunması ve ileri götürülmesinde üstlendiğiniz görev çok önemli, ziyaretiniz için teşekkür ederim” dedi.

EYLEM: ATILAN ADIMLAR YETERLİ DEĞİL

KTOEÖS Genel Başkanı Selma Eylem ise konuşmasında seçim dönemi yaptıkları ziyarette de aynı talepte bulunduklarını ve öneriler paylaştıklarını belirterek adaletsizliğin ortadan kaldırılması için destek istedi. Aşamalı olarak Göç Yasası’nın kaldırılacağının CTP’nin parti programında yer aldığına dikkat çeken Eylem, hükümete gelindiği dönemden itibaren bazı değişiklikler yapılsa da atılan adımların yeterli olmadığını vurguladı. Kamu Reformu içerisinde olması gereken eşitlik ilkesine dikkat çeken Eylem, partinin bu konudaki görüşlerini öğrenmek istediklerini belirtti. Geçmişte meclise gelen CTP’nin de onayladığı, ivediliği alındığı halde görüşülmeyen Göç Yasası’nın kadük olduğunu belirten Eylem, bir kez daha konuyu gündeme getirmek için bu ziyareti düzenlediklerini kaydetti.