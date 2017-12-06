Sorakın, CHP’li heyeti kabul etti

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Türkiye ana muhalefet partisi CHP’den gelen heyeti kabul etti. CTP’den Dış İlişkiler Sekreteri, Güzelyurt milletvekili Armağan Candan’ın da katıldığı toplantıda, CHP’den İstanbul milletvekili ve Dışişleri Komisyonu üyesi Oğuz Kaan Salıcı ile Çanakkale milletvekili Bülent Öz yer aldı. Yaklaşık bir saat süren toplantıda, Türkiye ve Kıbrıs’ta yaşanan gelişmeler ele alındı.