

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Yerel Yönetim Seçimleri'ne yönelik, 14 belediye için açıklanan adaylık başvurularının tamamlandığını belirtti.



Sorakın, "CTP Tüzüğü'ne uygun olarak süreç demokratik bir olgunluk içerisinde ilerliyor, adaylarımızı yarın (19 Nisan Perşembe) akşam Parti Meclisi'ne de sunacağız. Bu sürecin ardından kamuyouna da açıklama yapılacaktır" dedi.



YENİDÜZEN'e konuşan CTP Genel Sekreteri Sorakın Akıncılar, Alayköy, Değirmenlik, Gönyeli, Mağusa, Geçitkale, Akdoğan, Serdarlı, Yeni Boğaziçi, Dikmen, Dipkarpaz, Mehmetçik, Güzelyurt ve Lefke Belediyelerinde başkan adayı olmak isteyenlerin başvurularını yaptığını söyledi.



Sorakın, tüzüğe ve ittifak görüşmelerine uygun olarak diğer belediyelerle de ilgili gerekli sürecin ilerletileceğini söyledi.



"Cumhuriyetçi Türk Partisi, ülkemizde önemli bir yerel yönetim kültürü yaratmış, bu alanda kendi farkını ortaya koymuştur" diyen CTP Genel Sekreteri Sorakın, "Yeni dönemde de, partimizin çağdaş ve hizmet odaklı yerel yönetim kültürünü, hem mevcut belediyelerimiz hem de yeni kentlere taşıyacağız" diye konuştu.



Sorakın, başvurulara yönelik isimlerin, parti meclisine sunulmasından sonra açıklanacağını yineledi.