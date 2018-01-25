'SONUCA YAKLAŞILDI'

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve DP Genel Başkanı Serdar Denktaş dörtlü koalisyon çalışmaları için yeniden bir araya geldi.

CTP Genel Merkezi'nde saat 16.00'da toplanan 4 parti başkanı, koalisyon hükümeti kurma çalışmaları kapsamında altıncı kez bir araya geldi. Yaklaşık bir saat süren toplantının ardından açıklama yapılıyor.

CTP Genel Başkanı Erhürman: Görüşmelerimize devam ettik. Baştan beri söylediğimiz gibi karşılıklı iyi niyet ve güven ilkeleri çerçevesinde çalış yürüttüğümüzü artık sonuca doğru yaklaştığımızı söyleyebiliriz. Görüşmeler olması gerektiği gibi ilerliyor kısa bir süre içerisinde sonuç almayı umut edeceğimiz bir noktaya geldiğimizi rahatlıkla ifade edebilirim. Yarın yine liderler düzeyinde görüşmelere devam edeceğiz.

'HÜKÜMET PROGRAMININ HAM MADDESİ HAZIR'

Koalisyon görüşmelerinde bir koalisyon protokolü olur bir de hükümetin kurulmasına yönelik bir hükümet programı. Koalisyon protokolü bu işin başlaması içindi, hükümet programı çalışmalarının başlaması için önemli bir metindir, koalisyon protokolü için de daha önce 4 partinin komiteleri oluştu, uzunca bir toplantı yaptı ve o toplantının sonucunda, biz gayri resmi temaslarımızda onun ana çerçeve hatlarını belirlemiştik, komite bunu üzerinden çalışma yaptı ve ortaya bir taslak çıktı. O yapılan çalışmalar zaten büyük ölçüde bir hemfikirlik oluşturdu bu da basına bildirilmişti, dolayısıyla o taslak liderler tarafından çok kısa sürede revize edilebilecek bir taslaktır ama hükümet programı çalışmasına başlayabilmek için, hükümetin nasıl oluşacağı, hani bakanlıkların nerede olacağı ortaya çıkması lazım. Kaldı ki dört partinin seçimlerde açıkladığı manifesto var. Her bir konuda neler öngördükleri o manifestolarda var. Dolayısıyla koalisyon protokolü hükümet programının ana hatlarını çizen bir şeydir, bu onun taslağı büyük bir hemfikirlikle ortaya çıkmış durumdadır bizim geriye kalan noktaları tamamlamamız üzere hükümet programı çalışmaları başlayabilir..

UBP İLE GÖRÜŞME

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit: Henüz bizden randevu talep eden olmadı. Galiba HP’den randevu bekliyorlar.

Bizim UBP ile hükümet kurma görüşmesi yapmayacağımız ortada, kahve içmeye bekliyoruz.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay: Hükümeti kurma konusunda istenen randevuya cevabımız olumsuzdur.

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş: (Özgürgün) Benden daha randevu bile talep etmedi. Bizim burada (4 liderin) konuştuğumuz 4'lü nasıl oluşacak, bunları konuşuyoruz. Eğer randevu talep ederse elbette oturup konuşacağız. Randevu talep etmeden biz 4’lü konusunda bitirirsek işi, kahve içmeye gelebilirler. 4’lü bir koalisyon kurulmasın diye baskı altındayım.

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FOTOĞRAF AYŞE GÜLER