“Lefkoşa Müzik Derneği ile Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı el ele” sloganıyla gerçekleşecek Türk müziği konseri 13 Kasım Salı akşamı YDÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

Türk sanat müziği alanında çalışmalarını sürdüren Lefkoşa Müzik Derneği Türk Müziği Korosu, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın 44. Kuruluş yıldönümü ve bu çerçevede çeşitli etkinliklerle kutlanmakta olan Kızılay Haftası münasebetiyle 13 Kasım Salı akşamı Sönmesin Işıklar adlı bir konser verecek.

Şef Aydın Hikmet’in yöneteceği ve Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde saat 20.00’de başlayacak olan konserde, Lefkoşa Müzik Derneği koro ve saz elemanları sahne alarak Kızılay Haftası’na özel olarak hazırlanan repertuvarla Türk sanat müziğine damga vurmuş bestekarların eserlerini gerek koro, gerekse solo şeklinde izleyicilerine sunacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre Türk sanat müziğini Kıbrıs’ta sevdirip yaymak ve Türk müziğini gelecek kuşaklara ayni görkemiyle devretmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Lefkoşa Müzik Derneği Türk Müziği Topluluğu, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın 44. kuruluş yıldönümünde gerçekleşen Kızılay Haftası’nda, sosyal ve sportif etkinliklerin yanı sıra kültür ve sanatla da haftaya dahil olarak farkındalık yaratmayı arzuladıkları belirtildi.

Lefkoşa Müzik Derneği Türk müziği korosu, Hazırlıklarını tamamladığı “Sönmesin Işıklar” adlı konserde, Türk müziğinin sevilen makamı Kürdi ailesinden derlenen seçkin bir repertuvarı Türk sanat müziği severlerine sunacak.

Konser daha öncekilerde olduğu gibi halka açık ve ücretsiz olacak.