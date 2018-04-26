Sonero Öncal’dan Güngördü’ye müzik albümü

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, “Meram” isimli müzik albümünü çıkaran Supernova Reggae Band müzik grubunun solisti Sonero Öncal’ı kabul etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Güngördü kabulde yaptığı konuşmada, müzik yaşamına Türkiye’de devam eden ve Kıbrıs’ta konserler veren Sonero Öncal’ı yeni çıkardıkları albümden dolayı tebrik ederek, sanat yaşamında başarılar diledi.



Sonero Öncal da desteklerinden ötürü teşekkür ettiği Güngördü’ye piyasaya yeni çıkardıkları “Meram” isimli albümü sundu.