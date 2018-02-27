Sondaj gemisi Fas'a doğru yola çıktı

Limasol’da yakıt ikmali, teçhizat yükleme ve boşaltma nedeniyle demirli bulunan ENİ şirketinin sondaj gemisi Saipem 12000’in dün gece yarısı Fas’a doğru yola çıktığı bildirildi.

Kıbrıs Rum haber kaynaklarına göre, keşif amaçlı gaz arama yapacağı bölgeye ikinci kez girme girişimi başarısızlıkla sonuçlanan geminin kıyıdan 17 deniz mili uzaklaştığı belirtilirken, Saipem 12000’nin 3 destek gemisi Vos Prime, Vos Purpose’un ekipman yükleme ve boşaltma ile yakıt ikmali düzenlemeleri yaptığı ifade edildi.

Gemi, 3 hafta önce Türk Donanmasına ait gemilerce 3. Parsele girmeden durdurulmuş, konu 2 haftaya yakın süre çözümsüz kalmıştı. Geçtiğimiz Cuma ikinci bir girişimi de engellenen gemi Limasol’a demirlemişti.