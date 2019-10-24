Sonay Adem unutulmadı
Eski milletvekili ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sonay Adem ölümünün birinci yıldönümünde anılacak.
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Eski milletvekili ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sonay Adem ölümünün birinci yıldönümünde anılacak.
Ailesi ve mücadele arkadaşları tarafından yapılan açıklamaya göre, Adem için 29 Ekim Salı günü saat 11.00’de Mağusa Kabristanlığı’ndaki mezarı başında anma töreni düzenlenecek.
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