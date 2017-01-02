Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin uzun yıllardır üyeleri olan Sonay Adem, Ali Gulle ve İbrahim Korhan CTP’den istifa etti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman istifaları doğruladı, dilekçelerin partiye ulaştığını açıkladı.

Erhürman, istifaların partiye ulaştığını “Sevgili Sonay Adem, Ali Gulle ve İbrahim Korhan arkadaşlarımızın istifa dilekçeleri Partimize ulaştı. CTP'ye verdikleri hizmetleri asla unutmayacağız. Çok üzgünüm ama daha güzel bir ülke yaratmak için verdiğimiz mücadelede her zaman dayanışma içinde olacağımızdan eminim” sözleriyle duyurdu.

“Felsefik olarak bir kopuş…”

İstifa eden üyelerin açıklaması ise şöyle:

“Bu kahredici durum, hem bulunduğumuz camiaya, hem de bizlere onulmaz yaralar açmıştır. Bu kavga içeriden ve dışarıdan, tartışmanın önünü örtmek için çeşitli sıfatlar takılarak yürütülmüştür. Kimi zaman bıyıklı-bıyıksız, kimi zaman genç-yaşlı gibi sıfatlar tartışmaların önünü örtmekte kullanılmıştır.

Bütün bunların yanı sıra, parti yönetiminin gerçeğin bu olmasını bile bile, bu durumu kişisel kavga olarak değerlendirerek, parti içine ve kamuoyuna sunması, olayı daha da kabul edilemez bir duruma sürüklemiştir.

Parti ahlak ve geleneklerine bağlılığın aptallık sayıldığı bir ortamda, ısrarla dünya görüşlerimizde meydana gelen farklılaşmaları yok sayarak, görmeyerek, üstünü örterek yürümek, artık mümkün olamamaktadır.

İdeolojik - politik farklılıkların yanı sıra ahlaken, yapılanları kabul etmek hiç mümkün değildir. Parti iradesinin şekillenmesinde kullanılan gayri ahlaki davranışlar, felsefik olarak bir kopuşu gerekli kılmaktadır.

Bu gerekçeler ışığında CTP'den istifa ediyoruz.

Sonay Adem, Ali Gulle, İbrahim Korhan”

Sonay Adem uzun yıllar milletvekilliği ve bakanlık, Ali Gulle de bir dönem CTP Milletvekilliği yapmıştı.