“Sonare çoksesli korosu” seslerini arıyor

Naci Talat Vakfı bünyesinde oluşturulacak olan Sonare Çoksesli Korosu, Soprano- Alto- Tenor- Bas seslerinde koristlerini arıyor. Şefliğini Erkan Dağlı ve Neriman Soykunt’un yapacağı Sonare Çoksesli Korosu 28 Ekim Cumartesi mülakatla çalışmalarına başlayacak.

Mülakat ile birlikte katılımcılarını belirleyecek olan koro, çalışmalarını Perşembe günleri 19:00- 21:00 saatleri arasında Naci Talat Vakfı’nda gerçekleştirecek. Koro, çalışmalarına Kasım ayında başlamayı hedefliyor.

Lefkoşa’ya yeni bir ses getirmeyi planlayan Sonare Çoksesli Korosu için kayıtlar Eylül ve Ekim ayında gerçekleşecek ve kayıt yapmak isteyen katılımcılar 05338544308 numarasını arayarak veya neriman.soykunt@gmail.com adresine mail göndererek kayıt yapabilecekler.