Son zanlı teslim oldu!

Mağusa’da Nijerya uyruklu Kennedy T. Dede’yi kaçırarak ciddi şekilde darp edip ölümüne neden olduğu ve elebaşı olduğu iddia edilen 28 yaşındaki N.Ş daha fazla kaçamayarak dün sabahın erken saatlerinde polise teslim oldu…

Mağusa’da 29 Ocak tarihinde Kennedy T. Dede’yi evinden darp ederek kaçıran ve Çanakkale Göletine götürerek ciddi şekilde darp edip ölümüne neden olduğu ve elebaşı olduğu iddia edilen 28 yaşındaki N.Ş daha fazla kaçamayarak dün sabahın erken saatlerinde kaçtığı Güney Kıbrıs’tan dönerek Akyar Kara Giriş Kapısında polise teslim oldu.

“Adam öldürme”, “İnsan kaçırma” ve “Ciddi darp” suçlamalarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı N.Ş aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

4 gün kaçabildi…

Meselenin tahkikat subayı Erkan Yahat, zanlı N.Ş’nin, 29 Ocak tarihinde yanında Z.K, O.K ve O.K olduğu halde alacağı olduğu parayı tahsil etmek için Kuzenler Apartmanı Daire 7’de ikamet eden Kennedy T. Dede’nin evine gittiğini belirtti. Dede’in evine Z.K, O.K ve O.K ile birlikte giden zanlı N.Ş’nin, Dede’yi hilafı dışında zorla darp ederek kaçırıp GU 042 plakalı araçla Çanakkale Göletine getirdiğini belirten Yahat, Dede’yi gölette ciddi şekilde darp ederek ölümüne neden olduklarını açıkladı.

Yahat, zanlı N.Ş’nin 30 Ocak tarihinde yasal yollardan Güney Kıbrıs’a geçtiğini söyleyerek, zanlının 3 Şubat tarihinde saat 03:00 raddelerinde ise Akyar Kara Giriş Kapısına gelerek polise teslim olduğunu açıkladı. Yahat, mesele ile ilgili olarak daha önceden tutuklanan zanlıların 2 Şubat tarihinde mahkemeye çıkarıldıklarını ve aleyhlerinde 7 günlük tutukluluk süresi temin edildiğini anımsattı.

Zanlı N.Ş’nin gönüllü ifade verdiğini belirten Yahat, ifadenin teyit ve tekzibinin yapılmasını gerektiğini belirtti. Soruşturması yürütülen meselenin ciddi bir mesele olduğunu ifade eden Yahat, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı: “Öldürmek istemedim…”

Avukatı bulunmayan zanlı N.Ş, mahkemede söz alarak pişman olduğunu dile getirdi. Zanlı “Öldürmek istemedim. Kimse kimseyi öldürmek istemez. Korkutmak için yaptım” şeklinde kendini savundu.

3 gün tutuklu kalacak…

Mağusa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Ayşen Toroslu, zanlı N.Ş’nin tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.