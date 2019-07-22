TÜM HESAPLARINI KAPATTI… YENİDÜZEN’e konuşan kayıp gencin arkadaşı Mohammad Al Fayoumi, ev arkadaşının son zamanlarda çok stresli olduğunu ve aktif olan tüm sosyal medya hesaplarını kayıp olduğu gün kapattığını ifade etti.

POLİS HERYERDE ARIYOR… 15 Temmuz’da Girne’de evinden ayrılan Yousef Abuziyad için Girne Adli Şube ve Cürümleri Önleme Şubesi geniş çaplı soruşturma başlattı. Kayıp gencin en son görüldüğü yerde bulunan kamera görüntüleri inceleniyor.

Devrim DEMİR

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi öğrencisi olan ve geçtiğimiz Pazartesi günü evden ayrılarak bir daha kendisinden haber alınamayan Filistinli Yousef Abuziyad’nın arkadaşları endişe içinde… Girne’de kaldığı evden 15 Temmuz akşamı ayrılan ve bir daha geri dönmeyen Abuziyad her yerde aranıyor.

YENİDÜZEN’in ulaştığı Abuziyad’ın ev arkadaşı Mohammad Al Fayoumi 16 Temmuz tarihinde Girne Polis Müdürlüğü’ne giderek 'kayıp' başvurusu yaptıklarını kaydetti.

Arkadaşlarının hayatı için endişe ettiklerini kaydeden Fayoumi, Abuziyad’ın evden ayrılırken cep telefonunu ve sadece cüzdanını aldığını söyledi.

Fayoumi, ev arkadaşının aynı gün tüm sosyal medya hesaplarını da kapattığını belirterek ailesine ulaştıklarını ancak her hangi bir sorunu olmadığını öğrendiklerini kaydetti.

Pazartesi sınavı vardı, gitmedi

Filistin’den ülkeye geldiği öğrenilen Yousef Abuziyad Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde okuyordu. Derslerinde oldukça başarılı bir öğrenci olduğu ifade edilen Abuziyad’ın 4 dersi kaldığı ve 15 Temmuz Pazartesi günü girmesi gereken sınava da girmediği belirtildi.

Fayoumi: “Son zamanlarda stresliydi”

Her yerde aranan Yousef Abuziyad’nın ev arkadaşı Mohammad Al Fayoumi, YENİDÜZEN’e konuştu.

Abuziyad’ın derslerinde oldukça başarılı biri olduğunu ifade eden Fayoumi, “Son zamanlarda çok stresliydi. Pazartesi sınavı vardı, girmedi. 15 Temmuz tarihinde akşam saatlerinde yanına sadece cep telefonu ve cüzdanını aldı çıktı. Eve gelmeyince aradık, cep telefonu kapalı. Salı günü Girne Polis Müdürlüğü'ne giderek kayıp olduğunu duyurduk. Derslerinde başarılı zeki bir öğrenciydi, son dört dersi kalmıştı vermek için” dedi.

“Ailesi ile bir problemi yoktu”

Yousef Abuziyad’ın ev arkadaşı Fayoumi, Filistin'deki ailesine ulaştıklarını

Abuziyad’ın hiçbir problemi ve aralarında bir sıkıntı olmadığını öğrendiğini kaydetti.

Pazartesi günü sınavına gitmediğini ayrıca tüm aktif sosyal medya hesaplarını da kapattığını kaydeden Fayoumi, “Günlerdir haber alamadığımız için çok endişe duyuyorum. Evden çıkarken sadece cep telefonu ve cüzdanını aldı. Arabası yoktu. Kız arkadaşı olup olmadığını bilmiyorum paylaşmazdı. Başkalarından olduğunu öğrendim, son zamanlarda çok stresliydi ama paylaşmazdı” dedi.

Polis her yerde arıyor

Pazartesi gününden bu yana kayıp olan 22 yaşındaki gencin bulunması için Polis Genel Müdürlüğü 19 Temmuz tarihinde kayıp duyurusu yaptı.

Girne Polis Müdürlüğü, Adli Şube ve Cürümleri Önleme Şubesi kayıp gencin bulunması için geniş çaplı araştırmalarına devam ederken, en son görüldüğü yerde bulunan kamera görüntüleri inceleniyor.