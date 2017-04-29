Son yolcu belli olabilir

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig’de 29’uncu hafta bugün oynanacak 5 karşılaşmayla birlikte başlıyor. Ligden küme düşecek 3’üncü takımın belli olma ihtimalinin devam ettiği haftada Binatlı’nın son 2 karşılaşmadan 1 puan alması takdirde küme düşecek üçüncü takım Değirmenlik olacak.

Gözler Binatlı – Lefke maçında olacak

K-Pet Süper Lig’in 29’uncu haftasında Üner Berkalp Stadı’nda bugün oynanacak Binatlı – Lefke maçı, küme düşme potasını yakından ilgilendiren maç olması yönünden dikkat çekiyor. Bu karşılaşmadan Binatlı puan aldığı takdirde Değirmenlik, Baf Ülkü Yurdu ile oynayacağı karşılaşmada alacağı neticeye bakılmaksızın 2016-2017 sezonunda Süper Lig’den düşen 3’üncü takım olacak.

Değirmenlik’in kazanması şart

Süper Lig’de kalan 2 maçtan 6 puan çıkarmak zorunda olan Değirrmenlik, küme düşmemesi için Binatlı’nın 2 maçtan puansız dönmesini bekleyecek. Mesarya ekibi, bugün Sadık Cemil Stadı’nda bir başka Güzelyurt ekibi Baf Ülkü Yurdu’nu konuk edecek. Yeşil beyazlı ekip, ligin son haftasında ise Yalova’ya konuk olacak. Değirmenlik, bu iki maçtan puan kaybı yaşadığı taktirde ligden düşen takım olacak.

Arada 5 puanlık fark bulunuyor

Süper Lig’in bitimine 2 hafta kala 13’üncü sıradaki Binatlı ile 14’üncü sıradaki Değirmenlik’in arasında 5 puanlık fark bulunuyor. Binatlı, Lefke maçından puan alıp işi bitirmek isterken, Değirmenlik ise kalan 2 maçı da kazanıp, rakibi Binatlı’nın 2 maçtan da yenilmesini beklemek istiyor.

İkili avarejda da Binatlı üstünlüğü var

Değirmenlik ile Binatlı’nın puanlarının eşitlenmesi halinde ikili averajda da Güzelyurt ekibinin üstünlüğü söz konusu. Binatlı, bugün Lefke maçını kaybedip, gelecek hafta GAÜ Çetinkaya karşısında beraberlikle sahadan ayrılırsa, Değirmenlik de 2 maçından galibiyetle ayrılırsa 2 takımın da puanı 32 olacak. Bu durumun yaşanması halinde ise Değirmenlik yine veda eden takım olacak. İki takım arasında ligde oynanan mücadelenin ilki 1-1, ikinci devresindeki ise 4-1’lik Binatlı üstünlüğüyle son bulmuştu. Güzelyurt ekibi Binatlı’nın kalan 2 maçta alacağı 1 puan bile sarı yeşillileri ligde tutacak.

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KALAN MAÇLAR:

29. Hafta (Bugün)

Binatlı – Lefke

Değirmenlik – Baf Ülkü Yurdu

30. Hafta

GAÜ Çetinkaya – Binatlı

Yalova – Değirmenlik

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