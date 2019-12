Son Yılların En Genç Ünlülerinden ‘Billie Eilish’

Ersin Kaşif

Billie Eilish son dönemlerde genç yaşına rağmen müzik dünyasında fırtınalar estirmeye devam ediyor. 2001 yılının Aralık ayında Amerika Los Angeles’ta dünyaya gelen Billie Eilish’in burcu Yay, kilosu 52, boyu ise 1.61 cm’dir. Vücut ölçüleri 76 – 61 – 84 cm, ismi ise tam olarak Billie Eilish Pirate Baird O’Connell. Oyuncu ve müzisyen bir ailede, Highland Park’ta yetişmiştir. Hem annesi, hem de babası, müzisyen, oyuncu ve senarist olan ünlü isimler Maggie Baird ve Patrick O’Connell’dır. Aile kökenleri aslen İskoçya ve İrlanda’ya uzanmaktadır. 8 yaşında iken müzik ile tanışmış ve doğup büyüdüğü Los Angeles’ta bir çocuk grubunda yer almıştır. Abisi Finneas O’Connell’in o dönemlerde bir müzik grubunda solist olarak yer alması sebebi ile müziğe olan ilgisi daha da artmıştır. Henüz 11 yaşında iken kendi müziklerini yapmaya ve sözlerini yazmaya başladı. 2015 senesinde Ocean Eyes ismini verdiği ve sözlerinin abisi ile gruplarına ait olduğu şarkıyı seslendirdi. O şarkı için gerekli olan dans eğitimini aldı, şarkı ilk olarak 2016 senesinde SoundCloud’da yayınlandı ve klip çekildi. Müzik eleştirmenlerinin yanı sıra müzik severlerin büyük dikkatini çekti ve tam not aldı. Kısa sürede bu şarkı ile hızla yükselişe geçen genç şarkıcı ardından “Bellyache” isimli teklisini müzik severler ile paylaştı. Her geçen gün aldığı güzel tepkiler onu daha da çok heyecanlandırdı ve kariyer basamaklarını hızla tırmanmaya devam etti.

Hızlı Kariyer Yükselişi

31 Mart 2017 tarihinde yayınlanmaya başlayan 13 Reasons Why (Ölmek İçin On Üç Sebep) adlı dizinin 2. sezonu için Bored adlı şarkıyı yaptı. Bu şekilde dizi müziklerini de hazırlayıp seslendirmeye başladı. 2017 yılının Temmuz’unda ilk mini albümü Don’t Smile at Me müzik severler ile buluştu. Günümüzde müzik çalışmalarını hızla sürdüren başarılı isim We All Fall Asleep, Where Do We Go? adlı ilk stüdyo albümünün hazırlıklarını yapmaktadır. Müzikal anlamda kendisine örnek ve ilham aldığı bazı sanatçıların The Beatles, Green Day ve Avril Lavigne olduğunu belirtmiştir.