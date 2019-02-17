Son yarı finalist GAÜ: 66-52

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Federasyon Kupası’nda son yarı finalist Girne Amerikan Üniversitesi oldu.

Güzelyurt Spor Salonu’nda düzenlenen Federasyon Kupası’nda GAÜ ile MTV UP Göçmenköy karşı karşıya geldi. Rakibini çekişmeli geçen karşılaşma sonunda 66-52 mağlup eden GAÜ adını yarı finale yazdırdı. GAÜ yarı finalde Doğu Akdeniz Üniversitesi ile karşılaşacak.

Karşılaşmada kaydettiği 18 sayı ile GAÜ’den Çağakan Kılıç en skorer oyuncu oldu. Göçmenköy’de 15 sayı kaydeden Mert Aksu ise takımının en skorer oyuncusu oldu.

Yarı finaller yarın

Federasyon Kupası’nda yarı final maçları yarın Güzelyurt Spor Salonu’nda oynanacak. Koopspor ile YDÜ arasındaki yarı final maçı 18.00’de, GAÜ ile DAÜ arasındaki yarı final maçı 20.00’de başlayacak. Kupanın finali 21 Şubat Perşembe günü saat 19.00’da yine aynı salonda oynanacak.

SALON: Güzelyurt Spor Salonu

HAKEMLER: Nusret Sırdar, Tugay Yazgan, Hatice Ersözlü

GAÜ: Can Galatyalı, Mehmet Tekyıl, Gökay İskar (2), Çağakan Kılıç (18), Atilla Topaloğlu, Mustafa Çetin, Tufan Akansu (2), Uraz Şentürk (8), Bert Beyaz (10), Halit Çeliktaşlılar, Emre Çetinarslan (14), Batuhan Tüzmen (12)

MTV UP GÖÇMENKÖY: Kutay Fidansoy, Çetin Pırlanta (5), Kemal Sanıvar (13), Mert Aksu (15), Ertuğrul Sönmez (5), Behankog Ayabie, Dion Mtandwa (6), Berk Karabetça (8)

PERİYOTLAR: 17-7, 30-26, 42-41, 66-52