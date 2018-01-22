Son vize Çetinkaya’nın: 7-3

STAT: Atatürk Stadı

HAKEMLER: Hüseyin Eyyüpler, Hakan Gök, Latif Erişmen

GAÜ ÇETİNKAYA: Mehmet Şakar, Tunç Özgürgün, Serkan Önet, Abbas Osum, Hüseyin Kayalılar (Dk.46 Mustafa), Serhan Önet (Dk.46 Muammer Tip), Erdinç Börekçi (Dk.46 Ümitcan), Eko Barine, Sercan Demirman, Faye Baptiste, Esin Sonay

MARAŞ: Adem Buruk, Baki Kılıç, Emre Uysal, Yami Çelebi, Salih Demirci, Çağlar Özertural, Mustafa Gök, Gökhan Yazlık, Hamit Çakaloğlu (Dk.46 Orhan), Hakan Ünlücan (Dk.46 Eren), Faruk Akkuş (Dk.46 Mustafa)

GOLLER: Dk. 3 Mustafa Gök (KK), Dk.4 Eko Barine, Dk.6, 30 ve 69 Esin Sonay, Dk.16 Sercan, Dk.26 Faye Baptiste (Çetinkaya) Dk.33 Yavmi, Dk.53 Çağlar Dk.80 Eren(Maraş)

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası 1. Tur maçında Birinci Lig ekiplerinden Maraş ile eşleşen GAÜ Çetinkaya, karşılaşmayı 7-3 kazanarak adını bir üst tura yazdırdı. Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşma tam bir gol düellosuna sahne oldu. Ev sahibi ekip, karşılaşmaya çok hızlı başladı. Peş peşe goller bulan sarı kırmızılar, ilk devreyi 6-1 önde tamamladı. İkinci devrede de gollerin atıldığı maç 7-3 tamamlandı.

14 Süper Lig, 2 Birinci Lig takımı…

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’nda 2’nci Tura kalan 16 takım belirlendi. Kupada bir üst tura 14 Süper Lig takımı, 2 de Birinci Lig takımı yükselmeyi başardı. Mağusa Türk Gücü, Yenicami, Ozanköy, Küçük Kaymaklı, Türk Ocağı, Baf Ülkü Yurdu, Lefke, Yalova, Doğan Türk Birliği, Cihangir, Merit Alsancak Yeşilova, Gençler Birliği, Hamitköy, Binatlı, Dumlupınar ve GAÜ Çetinkaya takımları bir üst tura yükselen takımlar oldu.

Esin Sonay hat trick yaptı

GAÜ Çetinkaya’nın golcü oyuncusu Esin Sonay karşılaşmada 3 gol birden atarak hat trick yapmayı başardı. Golcü oyuncu 6, 33 ve 69’uncu dakikada Maraş filelerini havalandırmayı başardı.