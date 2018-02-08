Son sözü Yeşilova söyledi: 7-6

STAT: Mustafa H. Çağlar Stadı

HAKEMLER: Mehmet Sezener, Hakan Ünal, Zekai Töre

MERİT A. YEŞİLOVA: Hasan Piro, Cenker Yazar (Dk.75 Aksel), Okan Kibar, Vakkas Kaynarca, Gilles Binya, İlyas Niyazi, Seyi Adeleke, Mustafa Salk, Ahmet Çağer (Dk.51 Mejdi), Hamis Çakır (Dk.30 Ulaş Candanal), Lomana LuaLua

YALOVA: İrfan Özbay, Mithat Küçükakaçalı, Tayfun Doğan (Dk.86 Ali Karayel), Reşat Nazlı, Mahmut İneci, Edis Sökmez, Batshi Patrich (Dk.56 Cemal Yaşınses), Ali Azouz, Hasip Uluhan, Uche Sunday, Buğra Barın (Dk.65 Selçuk)

GOLLER: Dk. Vakkas Kaynarca, Dk.91 Lomana LuaLua (Yeşilova) Dk.7 Ali Azouz, Dk.103 Edis Sökmez (Yalova)

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası 2. Tur karşılaşmasında Merit Alsancak Yeşilova, Yalova’yı konuk etti. Karşılaşmayı penaltı atışları sonrasında Merit Alsancak Yeşilova 7-6 kazandı. Normal süresi 1-1 biten mücadelede uzatma anları oynandı. Bu sürede takımlar birer gol kaydetse de üstünlük kuran olmadı. Sonuç değişmeyince penaltı atışlarına geçildi. Yeşilova penaltı atışlarına rakibine 5-4 üstünlük kurunca toplamda 7-6’lık skorla Yalova’yı eledi ve kupada çeyrek finale adını yazdırdı.

Fotoğraf: Hüseyin ÖZBARIŞCI