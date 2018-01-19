Son sözü ‘Onur Kurulu’ söyleyecek

1 yıl önce geçirdiği ameliyat sırasında “şüpheli şekilde” hayatını kaybeden Anıl Aktunçlar’ın ölümüyle ilgili polis soruşturması sürerken, Tabipler Birliği de hazırlanan bilirkişi raporunu Onur Kurulu’na sevk etti.

Ameliyata giren ekiple ilgili yürüttüğü soruşturmaya bağlı olarak hazırlanan raporun sevk edildiği Onur Kurulu, ‘görevden men etmeye’ kadar ceza verme yetkisi bulunuyor.

38 yaşında hayata veda eden Aktunçlar’ın ölüm nedeni ‘Pnomotoraks’ (Akciğer sönmesi ve göğüs boşluğunda hava toplanması) olarak belirlense de ‘doktor ihmali’ sonucu mu hayatını kaybettiğini yoksa kronik bir rahatsızlık nedeniyle mi yaşama veda ettiğini ortaya çıkaracak rapor halen gelmedi…

İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek raporda ilerleme sağlanamazken, Tabipler Birliği’nin ameliyata giren ekiple ilgili yürüttüğü soruşturmada son aşamaya gelindi.

Onur Kurulu’na sevk edildi…

Tabipler Birliği, hazırlanan bilirkişi raporunu değerlendirdi, hazırlanan rapor, son adım olarak Onur Kurulu’na sevk edildi.

Onur Kurulu kısa süre içerisinde toplanarak, son sözü söyleyecek.

Bu kurulun ‘görevden men etmeye’ kadar ceza verme yetkisi bulunuyor.

Hatırlanacağı üzere Aktunçlar’ın ailesi tazminat davası açmak için gün sayarken, ‘tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme’ suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan ve teminatla serbest kalan Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Süleyman Köroğlu, hakkındaki ceza davasının da Ocak ayında başlayacağı öğrenilmişti.

Dr. Arifoğlu: “En kısa zamanda karar üretilecek, açıklama yapılacak”

Tabipler Birliği Başkanı Dr. Kenan Arifoğlu, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen toplantıda bilirkişi raporunun Onur Kurulu’na sevk edildiğini ve Onur Kurulu’nun tüm detayları inceleyerek karar üreteceğini ifade etti.

Yazılarla ilgili gerekli hazırlıkların yapıldığını da belirten Dr. Arifoğlu, son aşamaya gelindiğini kaydetti.

Onur Kurulu’nun bağımsızlığına işaret eden Dr. Arifoğlu, en kısa zamanda kararın üretileceğini, Tabipler Birliği’nin de açıklama yapacağını belirtti.