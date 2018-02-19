Son sözü LuaLua söyledi: 2-2

K-Pet Süper Lig’in 19’uncu haftasında Merit Alsancak Yeşilova, Binatlı’yı konuk etti. Yüksek tempoda oynanan karşılaşma 2-2’lik beraberlikle sonuçlandı. 27’inci dakikada Peter’in golüyle öne geçen Binatlı, ilk devreyi de 1-0 önde kapattı. İkinci devreye hızlı başlayan ev sahibi ekip Yeşilova, 54’üncü dakikada genç oyuncusu Cenker Yazar ile beraberliği yakaladı. Bu golden kısa bir süre sonra sahneye çıkan Peter, yine Binatlı’yı üstün duruma getirse de karşılaşmada son sözü Yeşilova söyledi. Lomana LuaLua 88’inci dakikada sahneye çıkarak maçın sonucunu belirledi. Bu sonuçla birlikte Binatlı zirve yarışından 2 puan daha uzaklaştı. Maçın ardından Binatlı 34 puana, Yeşilova ise 29 puana yükseldi.

STAT: M. H. Çağlar Stadı

HAKEMLER: Utku Hamamcıoğlu***, Mehmet Tarım***, Ali Akçınar***

MERİT A. YEŞİLOVA

Hasan Piro*

Okan Kibar*

(Dk.63 Bayram)**

Vakkas Kaynarca*

Gilles Binya**

İlyas Niyazi*

(Dk.46 Ahmet Çağer)**

Seyi Adeleke**

Ulaş Candanal***

Cenker Yazar***

Mustafa Salk**

Aksel Kaptanoğlu**

(Dk.75 Yasin)*

Lomana LuaLua***

TD: Erdinç Akyulaf

BİNATLI

Yusuf Yontar*

Eren Can Arslan*

(Dk.87 Kemal Yıldırım)

Çağdaş Arslan**

Erbay Bertiz**

Taner Bingöllü*

Şenol Şöför**

(Dk.80 Abdullah)

Mehmet Neşe*

(Dk.55 Kemal Uçaner)**

Mehmet Erol*

Amoo Kehinde**

Evor John Bello*

Peter***

TD: Hasan Topaloğlu

GOLLER: Dk. 54 Cenker Yazar, Dk.88 Lomana LuaLua (Yeşilova) Dk. 27 ve 62 Peter (Binatlı)