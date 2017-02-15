Son sekiz sezonda bir ilk

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig’in geride kalan 18’inci haftasında zirvede Yenicami’yi takipte bulunan 3 takımında sahadan mağlup ayrılmasıyla, lider Yenicami puan farkını 14’e yükselterek şampiyonluk yolunda çok büyük bir avantaj elde etti. Son 8 sezonun 18 haftalık maratonuna bakıldığında puan farkı ilk kez bu kadar çok açılması dikkat çekti.

Fark ilk kez bu kadar çok

K-Pet Süper Lig’in şu ana kadar geride kalan 18 haftalık süresi içinde Yenicami 14 puanlık farkla ligin zirvesinde bulunuyor. Son 8 yılda puan farkının ilk kez bu kadar açıldığı görülürken bu sezona kadar en çok puan farkı yine Yenicami yakalamıştı. 2014-2015 sezonunu şampiyon olarak kapatan siyah beyazlılar, o sezonun 18’inci haftası sonunda 7 puanlık farkla zirvede yer alıyordu.

6’sı şampiyon oldu

Son 8 sezonda 18’inci haftayı lider kapatan takımların 6’sı sezon sonunda şampiyonluğa ulaştı. 2009-10 sezonunda 18’inci haftayı 3 puanlık farkla lider kapatan Gönyeli, sezon sonunda şampiyonluğu Doğan Türk Birliği’ne kaptırmıştı. Süper Lig’de geçtiğimiz sezon 18’inci haftayı 5 puanlık farkla önde götüren Binatlı, o haftadan sonra peş peşe puan kayıpları yaşamış ve sezon sonunda şampiyonluğu Mağusa Türk Gücü’ne kaptırmıştı.

Son 4 sezonda Yenicami fırtınası

K-Pet Süper Lig’in son 4 sezonunda Yenicami fırtınası esti. Siyah beyazlılar, 2013-14 sezonunda 30 yıl aradan sonra şampiyon olmuştu. Yenicami bu şampiyonluğun ardından bir sonraki sezon yine şampiyonluk ipini göğüslemişti. Geçen sezon ligde kötü sonuçlar alan ve sezonu kupasız kapatan Yenicami, bu sezon şampiyonluk kutlamak için büyük bir avantaj yakaladı. Ligin bitimine 12 hafta kala en yakın takipçisi Cihangir’in 14 puan önünde bulunan Başkent ekibi, bu sezon da şampiyonluk kutlamak istiyor. Yenicami, bu sezon şampiyonluğa ulaşırsa son 4 sezonda 3 kez şampiyonluk kutlamış olacak.