Son şampiyon kaza yapmadı: 3-2

Kıbrıs Kupası’nın son şampiyonu Cihangir, kupanın ilk turunda 1.Lig’in güçlü ekibi Hamitköy’ü konuk etti. Cihangir Stadı’nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-2 kazandı. Karşılaşmada Cihangir’e galibiyeti getiren golleri Henri Belle (2) ve Uche Sunday kaydederken, Hamitköy’ün golleri Furkan Mızrak ve Muhammet Savaşçı’dan geldi. Cihangir aldığı galibiyetle adını bir üst tura yazdıran ekip oldu.

STAT: Cihangir Stadı

HAKEMLER: Serhan Şimşek, Ahmet Özkurtuluş, Halil Erdem Canaloğlu

CİHANGİR: Tuğcan Aksulu, Fırat Ersalan, Nurettin Gecekuşu (Dk.46 Ertan Bulut), Salih Say, Mikail Sivri, Erol Aksunlar, Musa Şanlıer (Dk.59 Çağlar Toklu), Ali Öztürk, Henri Belle (Dk.72 Doğan Işıker), Kaho Yannick, Uche Sunday

HAMİTKÖY: Emre Nalbant, Salih Adakan, Furkan Mızrak, Michael Mahmut Çayırcı, Agit Altan, Osman Şah (Dk.46 Halil İbrahim), Hüseyin Çıdamlı, Muhammet Savaşçı, Hasan Akkuyu, İbrahim Kaba (Dk.66 Ardahan), Mert Ateş (Dk.85 Taner)

GOLLER: Dk.5 ve 45 Henri Belle, Dk.80 Uche Sunday (Cihangir), Dk.40 Furkan Mızrak, Dk.90 Muhammet Savaşçı (Hamitköy)